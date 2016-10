Terror-Alarm in Chemnitz: Polizei sprengt kontrolliert - "Gefährlicher als TNT"

Drei Festnahmen, ein Flüchtiger

+ © Polizei Jaber A. wird mit diesen Bildern polizeilich gesucht. © Polizei

Chemnitz - Ein geplanter Sprengstoffanschlag hat am Samstag einen Großeinsatz der Polizei in einem Chemnitzer Plattenbauviertel ausgelöst. Ein 22-jähriger Syrer wird verdächtigt und ist flüchtig - nun hat die Polizei drei Personen festgenommen.

Das LKA hat am Samstag einen Großeinsatz in einem Chemnitzer Plattenbauviertel gehabt. Der Grund: ein geplanter Sprengstoffanschlag.

Das LKA fand mehrere Hundert Gramm in der Wohnung.

Drei Personen wurden festgenommen, der Hauptverdächtige Jaber A. (22) aus Syrien ist immer noch auf der Flucht.

Der Hauptbahnhof ist zeitweise zum Teil gesperrt worden.

+++ Update 19.40 Uhr: Sicherheitskreise berichteten der Deutschen Presse-Agentur, es gebe eine Spur zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS). Über mögliche Anschlagsziele wurde zunächst nicht bekannt. Der Hinweis auf den Syrer kam vom Bundesamt für Verfassungsschutz.

+++ Update 19.23 Uhr: Wie die Polizei Sachsen mitgeteilt hat, haben die Beamten den Sprengstoff vor Ort kontrolliert gesprengt. Die Sperrung bleibe aber weiterhin bestehen. Außerdem hat die Polizei das Gepäckstück am Hauptbahnhof untersucht und als ungefährlich eingestuft. Die Züge werden in Kürze wieder normal fahren.

+++ Update 18.42 Uhr: Nach der Flucht eines Terrorverdächtigen aus Chemnitz hat die Berliner Polizei ihre Kräfte in der Hauptstadt verstärkt. An den Bahnhöfen seien Beamte aus den Hundertschaften im Einsatz, sagte Polizeisprecher Winfried Wenzel am Samstagabend. Auch die Kollegen in den einzelnen Abschnitten seien mit dem Fahndungsbild des 22-jährigen Syrers unterwegs. Der Mann wird bundesweit gesucht, weil er einen Bombenanschlag vorbereitet haben soll. „Wir sind maximal sensibilisiert“, sagte Wenzel. Ein Fokus der Polizei liege auf dem Flughafen Tegel. Auch am zweiten Flughafen der Hauptstadt in Schönefeld wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

+++ Update 18.22 Uhr: Es sind weitere Bewohner der abgeriegelten Siedlung in Sicherheit gebracht worden. Sechs Weitere Wohnungen hat die Polizei evakuiert. Insgesamt musste seit dem Morgen 80 Menschen ihre Wohnungen verlassen, die meisten kamen bei Freunden oder Verwandten unter - einige auch im Hotel.

Die Polizei hob mehrere Löcher aus, in denen der Sprengstoff kontrolliert vernichtet werden sollte. Dabei handelt es sich laut LKA um ein Gemisch verschiedener Substanzen, gefährlicher als der bekannte TNT.

Der aufgefundene Sprengstoff soll vor Ort kontrolliert gesprengt werden. Die Umsetzung wird in dafür ausgehobenen Löchern erfolgen. pic.twitter.com/CTY39n51hM — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

+++ Update 17.43 Uhr: Ein ferngesteuerter Spezialroboter prüft

+ Der Spezialroboter im Einsatz. © dpa

derzeit einige verdächtige Gepäckstücke am Chemnitzer Hauptbahnhof, der weiterhin zum Teil gesperrt ist. Die Polizei Sachsen hat die Bevölkerung vor dem gesuchten Terrorverdächtigen aus Chemnitz gewarnt. "Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft", teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Derzeit wissen wir aber nicht, wo er sich befindet und was er bei sich trägt. Seid vorsichtig."

+++ Update 16.45 Uhr: Die Polizei in Chemnitz hat bei ihrem Anti-Terror-Einsatz in einer Wohnung mehrere Hundert Gramm Sprengstoff gefunden. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist kein Spaß mehr“, sagte er.

In der betroffenen Whg. in #Chemnitz wurde hochbrisanter Sprengstoff gefunden. Zur Sicherung sind weitere Evakuierungsmaßnahmen notwendig. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

Meldung

Die drei Personen sollen mit dem tatverdächtigen Syrer in Kontakt gestanden haben, wie der Spiegel berichtet. Sie wurden am Hauptbahnhof in Chemnitz festgenommen und werden nun vernommen. Der Hauptbahnhof ist abgesperrt.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Chemnitz wegen eines geplanten Anschlags hat die Polizei am Samstag Spuren von Sprengstoff gefunden. Ein Verdächtiger sei auf der Flucht, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass es einen islamistischen Hintergrund geben könnte.

@polizeisachsen ohne Bild wird das aber nix liebe Kollegen — Dirk Zellerhoff (@DirkZellerhoff) 8. Oktober 2016

Die SZ berichtet, die Einsatzkräfte würden nach einem dunkel gekleideten Mann aus Syrien suchen. Er soll 22 Jahre alt und mit einem schwarzen Kapuzensweatshirt mit auffälliger Bedruckung bekleidet sein (der Fahndungsaufruf der Polizei als PDF-Datei). Sein Name ist Jaber A.

Eine "zu hörende Explosion war eine Zugriffsmaßnahme der Polizei", teilte die Polizei am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Eine relevante Person konnte nicht angetroffen werden."

Zuvor hatte die Polizei von einer "statischen Gefährdungslage im Fritz-Heckert-Gebiet" in Chemnitz gesprochen. Sie sei "mit starken Einsatzkräften vor Ort". Die Bürger in dem betroffenen Stadtteil riefen die Beamten auf: "Bitte bleibt innerhalb des abgesperrten Bereichs in Euren Wohnungen und beachtet die Weisungen der Polizei."

(2/3) Die zu hörende Explosion war eine Zugriffsmaßnahme der Polizei. Eine relevante Person konnte nicht angetroffen werden. #c0810 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

Ein Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Einsatz laufe bereits seit der Nacht. Aufgrund eines Hinweises des Bundesverfassungsschutzes sei eine "Lageeskalation" befürchtet worden. Aussagen zu möglichen Verdächtigen machte der Sprecher nicht.

Bilder vom Großeinsatz in Chemnitz: Die Suche nach Jaber A. Zur Fotostrecke

Die Lage am Einsatzort war demnach unter Kontrolle. "Die Bevölkerung ist ruhig", sagte der LKA-Sprecher. "Wir haben die Situation unter Kontrolle und gehen davon aus, dass es keinen Grund zur Panik für Außenstehende gibt." Ein Ende des Einsatzes sei aber derzeit nicht absehbar.

Nochmals unsere BITTE - Veröffentlicht keine Fotos oder Videos von polizeilichen Maßnahmen! Ihr gefährdet damit den Einsatz! #c0810 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

Auf ihrem Twitter-Kanal forderte die Polizei Sachsen die Bevölkerung auf: "Veröffentlicht keine Fotos oder Videos von polizeilichen Maßnahmen! Ihr gefährdet damit den Einsatz!"

(3/3) Bitte bleibt innerhalb des abgesperrten Bereichs in Euren Wohnungen und beachtet die Weisungen der Polizei hier und vor Ort. #C0810 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 8. Oktober 2016

Schon mehrfach wurden in Deutschland Anschläge verhindert. Mehr dazu finden Sie hier.

dpa