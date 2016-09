Trauerfeier für Peres: Netanjahu und Abbas reichen sich die Hand

Israels Altpräsident gestorben

+ © afp Trauerfeier für Shimon Peres in Jerusalem mit Bill Clinton. © afp

Jerusalem - Die Trauerfeier für Israels Altpräsident Schimon Peres hat am Freitagmorgen begonnen. Politiker aus der ganzen Welt reisten an und würdigten ihn als großen Staatsmann.

Bei einer emotionalen Trauerfeier haben Gäste aus aller Welt am Freitag in Jerusalem Abschied von Schimon Peres genommen. Regierungschef Benjamin Netanjahu würdigte den israelischen Altpräsidenten vor rund 3000 Teilnehmern als „einen der größten Anführer unseres Volkes“. Peres habe sein Leben dem Kampf für eine Friedensregelung mit den Palästinensern gewidmet, sagte Netanjahu auf dem Herzl-Berg. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin beschrieb Peres' Tod als „riesigen persönlichen und nationalen Verlust“. Er bedeute das Ende der „Ära der Giganten“.

Obama bei Trauerfeier für Israels Altpräsidenten Peres Zur Fotostrecke

Netanjahu saß in der ersten Reihe neben US-Präsident Barack Obama, mit dem er einige Worte wechselte. Auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nahm an der Trauerfeier teil, es kam zu einem Händedruck und einem kurzen Austausch mit Netanjahu. Die Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern liegen seit mehr als zwei Jahren brach, bisher konnten beide Politiker sich nicht auf ein klärendes Treffen einigen.

Peres' Sarg wurde zum Auftakt der Zeremonie von Militärangehörigen auf die Friedhofsanlage getragen. Ein Militärrabbiner rezitierte jüdische Trauergebete. Dem Sarg folgte die Familie von Peres mit Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Netanjahu würdigt Peres als großen Staatsmann

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Altpräsidenten Schimon Peres in einer Trauerrede als „einen der größten Anführer unseres Volkes“ gewürdigt. Peres habe sein Leben dem Kampf für eine Friedensregelung mit den Palästinensern gewidmet, sagte Netanjahu am Freitag auf dem Herzl-Berg in Jerusalem.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir politische Gegner waren, aber über die Jahre sind wir Freunde geworden, sogar enge Freunde“, sagte der rechtsorientierte Ministerpräsident über den Friedensnobelpreisträger. „Er war ein großer Staatsmann, Israel trauert um ihn, die Welt trauert um ihn. Aber sein Erbe gibt uns Hoffnung.“

Er habe mit Peres oft über den richtigen Weg zu einem Frieden in der Region gestritten, sagte Netanjahu. „Letztlich glaube ich, dass wir beide Recht hatten.“ Im umkämpften Nahen Osten sei Frieden nur aus einer Position der Stärke zu erzielen. „Aber das Ziel ist die Koexistenz, Frieden für uns und die Völker der Region und unsere palästinensischen Nachbarn.“

Peres starb nach einem Schlaganfall

Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger war am Mittwoch gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall. Peres galt als Architekt der Friedensverträge zwischen den Israelis und den Palästinensern. Er wurde dafür 1994 gemeinsam mit dem damaligen israelischen Regierungschef Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

dpa