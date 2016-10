Trump lädt Obamas Halbbruder zur TV-Debatte ein

Präsidentschaftswahl

Barack Obama verlor kritische Worte über Trump: Nun hat der Republikaner Obamas Halbbruder eingeladen.

Las Vegas - Heute Nacht treffen Clinton und Trump beim letzten TV-Duell aufeinander. Der republikanische Kandidat wird einen Unterstützer im Publikum haben: Malik Obama, Halbbruder des amtierenden Präsidenten.

Der US-Republikaner Donald Trump hat bei der dritten und letzten Fernsehdebatte mit seiner Rivalin Hillary Clinton einen Obama in seiner Fankurve - Malik, den Halbbruder von Präsident Barack Obama. Der 58-Jährige wird am Mittwochabend (Ortszeit) in Las Vegas auf Einladung Trumps im Publikum sitzen.

Malik Obama, der Wohnsitze in Washington und Kenia und eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, ist ein erklärter Unterstützer des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. „Ich freue mich sehr, bei der Debatte dabei zu sein“, sagte er der „New York Post“. Trump könne „Amerika wieder groß machen“.

Trump: „Er begreift die Dinge viel besser als sein Bruder“

Der Multimilliardär seinerseits sagte, er freue sich darauf, mit Malik zusammenzusein. „Er begreift die Dinge viel besser als sein Bruder.“ Barack Obama hatte zuletzt harte Worte an Trump gerichtet.

Malik hat den drei Jahre jüngeren Barack Obama nach eigenen Angaben zuletzt im August 2015 gesehen. „Ich bin ins Weiße Haus gegangen, um Hallo zu sagen. Es war ein Höflichkeitsbesuch“, zitierte ihn die „New York Post“. Demnach war es in der Tat keine sehr herzliche Begegnung: „Es war sehr geschäftsmäßig, sehr formal.“

