Erkennt Trump das Wahlergebnis an? „Ich will sehen, was passiert“

Washington - Wie wird Donald Trump reagieren, falls er nicht zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird? Der Republikaner hält sich auch am Tag der Entscheidung bedeckt.

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich auch am Wahltag nicht darauf festgelegt, dass er das Ergebnis auch im Fall seiner Niederlage anerkennt. „Ich will sehen, was passiert“, sagte er dem Sender CNN zufolge in einem Interview.

„Man muss es sehen. Man hört so viele schreckliche Geschichten, und man sieht so viele Sachen, die falsch sind. Also werden wir uns das anschauen. Gewiss liebe ich dieses Land und glaube an das System, versteht sich.“

Im Wahlkampf hatte Trump wiederholt erklärt, dass das Wahlsystem „gezinkt“ sei. Er behalte sich eine Anfechtung vor, wenn es Anhaltspunkte dafür gebe, dass etwas „fischig“ sei.

