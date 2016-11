Trump beginnt stark, Clinton gewinnt in Swing States

Erste Hochrechnungen der US-Wahl

Washington - Die ersten Hochrechnungen bei der US-Wahl 2016 haben keine Überraschungen ergeben. Trump und Clinton haben einzelne Bundesstaaten für sich entschieden.

Gegen 1 Uhr Nachts in der Nacht zum Mittwoch haben erste Hochrechnungen keine Überraschungen aufgezeigt. Bei der US-Wahl 2016 wird der republikanische Kandidat Donald Trump die Stimmen der Wahlmänner aus Indiana und Kentucky auf sich vereinen. Die Demokratin Hillary Clinton dagegen konnte im Bundesstaat Vermont gewinnen.

Trumps Lager baut zudem auf den Sieg in Georgia mit 16 und South Carolina mit 9 Wahlleuten. Clinton dagegen macht sich Hoffnungen auf die 13 Wahlleute aus Virginia. Hier hatte die Auszählung vor vier Jahren aber bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Der Sender CNN zitierte einen Berater aus dem Trump-Lager mit den Worten: „Wir brauchen ein Wunder, um zu gewinnen.“

US-Wahl 2016: Clinton holt sich erste Swing States

Donald Trump entschied erwartungsgemäß die Bundesstaaten Texas, Kansas, North Dakota und South Dakota für sich. Das berichteten die Sender CNN und Fox News auf der Grundlage erster Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen. Auch in Nebraska gewann er, dort fehlten jedoch noch zwei über die Ergebnisse in Distrikten vergebenen Wahlleute. Die Demokratin Hillary Clinton siegte in New York. Dort standen 29 Wahlmänner auf dem Spiel. Auch dieses Ergebnis war so erwartet worden.

Der Republikaner hat den Bundesstaat South Carolina gewonnen. Das berichteten die Sender Fox News und MSNBC auf der Basis von Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen. Das Ergebnis war in der Hochburg der Republikaner erwartet worden. South Carolina stellt 9 Wahlleute.

Trump konnte die Wahl im Bundesstaat West Virginia für sich entscheiden. Damit stimmen weitere fünf Wahlleute für ihn. In Florida dagegen liefern sich beide Kandidaten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Auch in Ohio schlossen die Wahllokale. Trump braucht dringend die 18 Wahlleute des industriell geprägten Bundesstaates, der früher als Swing State bekannt war, aber inzwischen Richtung Republikaner tendiert.

Hillary Clinton hat die Bundesstaaten Illinois, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Delaware, Connecticut und die Bundeshauptstadt Washington DC. für sich entschieden. Das berichteten die Sender CNN und Fox News auf der Basis von Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen. Der Republikaner Donald Trump gewann die Abstimmung in Oklahoma, Tennessee und Mississippi.

Knappes Rennen um Florida

Erste Zahlen gibt es auch aus New Hampshire, allerdings wurden dort laut „New York Times“ erst wenige Stimmen ausgezählt.

In Florida allerdings sieht es für sie inzwischen etwas schlechter aus: Trump führt nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen mit 1,1 Prozentpunkten - oder rund 103 000 Stimmen. Donald Trump braucht den Staat und seine 29 Wahlleute dringender als Hillary Clinton. Sie hat mehrere alternative Pfade auf dem Weg zu den nötigen 270 Wahlleuten.

Clinton liegt bei der Auszählung der abgegebenen Stimmen derzeit 5,3 Prozentpunkte hinter Donald Trump. Das sind vergleichbare Werte mit Barack Obama 2012 zu diesem Zeitpunkt. Einige der bevölkerungsreichen Bundesstaaten, in denen die demokratische Kandidatin stark ist, folgen erst noch, darunter Kalifornien an der Westküste.

US-Wahl 2016: Die Ergebnisse

