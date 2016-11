Das sind die begehrtesten Reiseziele Europas

Städte-Ranking

Berlin ist in: Die deutsche Metropole liegt im Gesamtranking sehr weit oben.

Berlin, Paris oder doch lieber Barcelona? In Europa gibt es viele Städte, die sich für einen Wochenendtrip oder länger lohnen. Doch welche Städtereise passt zu mir? Das hat eine neue Studie herausgefunden.

Städtetrips können ganz schön anstrengend sein. Schließlich will man so viel wie möglich von der jeweiligen Stadt mit ihrer Kultur und der kulinarischen Vielfalt vor Ort entdecken. Einige europäische Städte sind, was das angeht, besonders beliebt bei Touristen. Wieso das so ist, erklärt die Reiseplattform GoEuro zusammen mit HomeToGo – und hat für Kulturliebhaber ein Ranking für Städtereisen erstellt.

Barcelona ist beliebtestes Reiseziel Europas, Berlin auf Platz 3

Im Gesamtranking der Top 100 der schönsten Reiseziele in Europa liegt Barcelona auf Platz eins, dicht gefolgt von Prag und Berlin. Doch neben den Top 100 wurde zudem auch noch die Top 10 in den Kategorien Nachtleben, Aktivitäten, Kulinarik, Unterkunft und Verkehr ermittelt.

Berlin dank buntem Nachtleben weit oben

Hier belegt die deutsche Hauptstadt Berlin in der Kategorie Nachtleben den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgt Krakau, und auf dem dritten wiederum Barcelona. Sie überzeugten bei der Anzahl der Clubs und Bars, den Öffnungszeiten und Bierpreisen. Dagegen waren Bergen, Basel und Oslo mit ihren hohen Alkoholpreisen eindeutig die Verlierer. Sie belegten die letzten drei Plätze.

London, Paris und Barcelona – wie zu erwarten, konnten die drei europäischen Metropolen in Sachen Sehenswürdigkeiten, Museen und Freizeitaktivitäten richtig absahnen. Neben der Anzahl an Aktivitäten spielten für das Ranking auch Shoppingmöglichkeiten und Kleidungspreise eine wichtige Rolle.

In der deutschen Hauptstadt schmeckt's den Touristen sehr gut

Auch ob das Essen schmeckt, ist für viele Touristen ein wichtiger Punkt bei der Städtereise. Hier haben Barcelona, Madrid, Paris und London die Nase vorne. Überraschend: Viele Reisende schätzen auch die Berliner Küche – damit belegt die deutsche Metropole in dieser Kategorie den siebten Platz. Die Kriterien: Die Städte wurden nach Restaurantpreisen im günstigen und Mittelklasse-Segment ausgewählt. Currywurst sei Dank.

Unterkünfte in osteuropäischen Städten am billigsten

Was außerdem auffällt: Was die Kategorie Unterkunft betrifft, liegen die osteuropäischen Städte vorne. Diese können mit günstigen Angeboten und vielen Unterkünften locken. Kiew, Zagreb, Budapest, Sarajevo, Krakau, Riga, Sofia und Bukarest nehmen hier die vordersten Plätze ein.

In der Kategorie Verkehr sind Krakau, Istanbul und Prag auf den Spitzenpositionen. Im Gesamtranking sind sie allerdings eher weiter unten zu finden, da sie in Bezug auf Aktivitäten und Essen nur schlecht bis mittelmäßig abschneiden.

Lille, Lausanne und Brünn sind die Abräumer für deutsche Reisende

Das I-Tüpfelchen für alle Reisende: Laut dem Reiseportal hat es zusätzlich auch die interessantesten Reiseziele für Deutsche ermittelt. Gemessen wurden hierbei eine gute Erreichbarkeit und Reisekosten zum Reiseziel sowie deren Beliebtheit. Das erstaunliche Ergebnis: Die französischen Städte Lille und Lausanne sowie das tschechische Brünn sind die attraktivsten Ziele für Deutsche, wenn es um einen rundum gelungenen Städtetrip geht.

Top 10 der Reiseziele in Europa

Rang Aktivitäten Nachtleben Unterkunft Essen & Trinken Verkehr 1 London Berlin Budapest Barcelona Krakau 2 Paris Krakau Krakau Madrid Istanbul 3 Barcelona Barcelona Istanbul Paris Prag 4 Prag Madrid Lissabon London Budapest 5 Istanbul Sevilla Prag Istanbul Sevilla 6 Madrid Prag Berlin Prag Madrid 7 Berlin Budapest Madrid Berlin Barcelona 8 Lissabon Lissabon Sevilla Lissabon Berlin 9 Budapest London Barcelona Budapest Paris 10 Krakau, Sevilla Paris, Istanbul London Krakau, Sevilla London

Von Jasmin Pospiech