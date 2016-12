Winter 2017: Die Lieblingsreiseziele der Deutschen

Skifahren statt Sonne tanken

Ischgl, Oberstdorf oder Saalbach: Die Deutschen fahren im Winter eher in die Berge als in den Süden. Der Grund: Sie fahren lieber Ski als sich am Strand zu sonnen.

Der Winter ist da und die Temperaturen fallen – für viele Deutsche ist das allerdings kein Grund, um in den Süden zu flüchten. Stattdessen reisen sie lieber für einen Ski-Urlaub ins nahegelegene Gebirge,wie das Frage-Antwort-Portal gutefrage.net in einer aktuellen Umfrage herausfand.

Deutsche machen lieber Ski-Urlaub im eigenen Land

Die meisten Plattform-Nutzer gaben an, dass sie am liebsten innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich und in die Schweiz verreisen. Skigebiete in Saalbach/Hinterglemm, Ischgl und Oberstdorf sind hier besonders beliebt.

Winterurlaub 2017: Teneriffa, Italien und Fuerteventura landen im Mittelfeld

Südliche Urlaubsländer wie Teneriffa, das in den Wintermonaten mit milden 20 Grad lockt, findet man erst an vierter Stelle des Ranking. Neben der kanarischen Insel sind auch der Urlaubsklassiker Italien sowie Fuerteventura und Reiseziele in Asien, Afrika und der Karibik gefragt.

Skandinavische Länder wie Schweden oder Norwegen landen dagegen nur auf dem zehnten Platz.

Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen im Winterurlaub 2017 im Überblick

Lieblingsziele Winterurlaub 2017 Lieblings-Skigebiete 2017 Lieblings-Sonnenziele 2017 Lieblings-Städte 2017 1. Deutschland 1. Saalbach/Hinterglemm 1. Spanien 1. Hamburg 2. Österreich 2. Ischgl 2. Thailand 2. Berlin 3. Schweiz 3. Oberstdorf 3. Südafrika 3. Stuttgart 4. Teneriffa 4. Gröden 4. Sri Lanka 4. München 5. Italien 5. Kitzbühel 5. Karibik 5. Frankfurt 6. Fuerteventura 6. Winterberg 7. Asien 7. Zugspitze 8. Afrika 8. Davos Klosters 9. Karibik 9. St. Anton 10. Skandinavien 10. Sölden

