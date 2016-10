Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals rückt näher

Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt zehn Millionen Euro für Planung / Fachkräfte fehlen

+ Der Elbe-Lübeck-Kanals soll ausgebaut werden, damit ihn auch moderne Großmotorgüterschiffe nutzen können. - Foto: dpa

Lübeck - Der seit Jahrzehnten geforderte Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals ist in greifbare Nähe gerückt. Zusätzlich zu den bereits bewilligten 838 Millionen Euro für den eigentlichen Ausbau hat der Haushaltsausschuss des Bundestages auch zehn Millionen Euro für die Ausbauplanung bewilligt. Das sei der Startschuss für den so wichtigen Kanalausbau, sagte die Bundestagsabgeordnete Gabriele Hiller-Ohm (SPD). Jetzt müssten schnell die nötigen Personalkapazitäten bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung geschaffen werden, forderte sie.

Der 61 Kilometer lange Kanal, der die Ostsee mit der Elbe verbindet, soll so ausgebaut werden, dass moderne Großmotorgüterschiffe ihn nutzen können. Dazu müssen sechs der sieben Schleusen auf 115 Meter verlängert, das Kanalbett auf 2,80 Meter vertieft und der Kanal bei der Ortschaft Güster begradigt werden. Zudem müssen acht Brücken auf eine Durchfahrthöhe von 5,25 Meter angehoben werden.

Zuständig für die Planungen ist das Wasser-und Schifffahrtsamt Lauenburg, das aber personell dafür nicht ausgestattet ist. „Ich gehe davon aus, dass im ersten Jahr dort 20 zusätzliche Mitarbeiter und in den folgenden Jahren entsprechend mehr benötigt werden“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann. Insgesamt dürften bis zu 134 Mitarbeiter mit der Ausbauplanung beschäftigt sein. Der Fachkräftemangel könne dabei zum Problem werden, sagte er.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Forderungen der Wirtschaft endlich Gehör gefunden haben“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck, Rüdiger Schacht. Er ist bei der Kammer für die Standortpolitik verantwortlich. Die IHK setzt sich zusammen mit Unternehmen und Kommunen der Region seit den 80er-Jahren für einen Ausbau des Kanals ein. Erst im August dieses Jahres wurde das Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen.

Lange hatte der Bund das wegen des geringen Ladungsaufkommens abgelehnt. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamts Lauenburg passieren jährlich etwa 2 500 Güterschiffe mit einer Million Ladungstonnen und 5 000 Sportboote den Kanal.

Schacht ist sich jedoch sicher, dass der Bedarf der Berufsschifffahrt für den Elbe-Lübeck-Kanal da ist. Schließlich sei der Kanal Teil des europäischen Binnenwasserstraßennetzes und ein wichtiges Bindeglied zwischen Mitteldeutschland und der Ostsee. „Das Agrarhandelsunternehmen ATR in Ratzeburg denkt bereits über neue Transportwege und die Erweiterung seines Handelsgebietes nach“, sagte Schacht. In einem „Letter of Intent“ haben 45 Unternehmen aus ganz Deutschland, Österreich und Tschechien ihre Absicht erklärt, den Kanal verstärkt zu nutzen, sobald die Infrastruktur eine moderne und wirtschaftliche Binnenschifffahrt ermöglicht. - dpa