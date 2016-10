CDU-Spitzenkandidat Liebing tief im Umfragekeller

Stimmungsbarometer: Regierungschef Torsten Albig mit größtem Zuspruch

+ CDU-Spitzenkandidat Ingbert Liebing (CDU) sieht seine schlechten Umfragewerte gelassen. - Archivfoto: dpa

Kiel - Von Wolfgang Schmidt. Für die CDU im Land ist das Stimmungsbarometer gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl weiter nach unten gerauscht. Nur neun Prozent wünschen sich derzeit einer Umfrage zufolge den CDU-Spitzenkandidaten Ingbert Liebing als künftigen Ministerpräsidenten. Der amtierende Regierungschef Torsten Albig rangiert mit 38 Prozent an der Spitze. 21 Prozent sprachen sich in der Umfrage des Instituts Insa für FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki als Ministerpräsidenten aus.

Er bleibe gelassen, werbe weiter für sich und seine Partei, sagte der CDU-Landesvorsitzende Liebing zu seinem schlechten Ergebnis. Ob er erwarte, dass seine Spitzenkandidatur noch einmal infrage gestellt wird? „Ich bin nominiert, ich habe eine gute Zustimmung.“ 92 Prozent hatte Liebing im Juni bei der Wahl auf Listenplatz eins bekommen – trotz Zweifeln an seinen Zugpferd-Qualitäten.

Auf zwei Kreisparteitagen habe er gerade hervorragende Aufbruchstimmung erlebt, sagte Liebing. Kritische Stimmen nehme er natürlich auch wahr, aber nach seinem Eindruck sehne sich die Partei nicht nach einer neuen Führungsdebatte. Liebing schob noch einen Appell an die eigenen Reihen nach: „Jeder muss wissen, dass wir nur in großer Geschlossenheit gemeinsam die Wahl gewinnen können“. Am Dienstag tagt in Kiel regulär der erweiterte Landesvorstand der CDU, am 19. November tritt in Neumünster ein Landesparteitag zusammen.

In der Umfrage kommt Kubicki auf höhere Kompetenzwerte als Albig. 68 Prozent der Befragten stuften den Liberalen als sehr kompetent oder eher kompetent ein. Bei Albig waren es 54 Prozent. Diese und weitere Daten wurden von Insa vom 6. bis 14. Oktober erhoben, aber zunächst nicht veröffentlicht. Publiziert wurden in der vergangenen Woche nur die Antworten auf die sogenannte Sonntagsfrage.

Demnach käme die SPD derzeit auf 31 Prozent. Die CDU erhielte 26 Prozent, gefolgt von Grünen mit 13 und FDP mit zwölf Prozent. Die AfD stand bei sechs Prozent, und der von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommene SSW bei vier Prozent. Damit hätten die jetzigen Regierungsparteien SPD, Grüne und SSW eine Mehrheit im Landtag. Sollte die CDU bei der Wahl tatsächlich bei 26 Prozent landen, wäre dies für sie verheerend. Ein schlechteres Ergebnis hatte die Partei bisher nur einmal – 1950 mit 19,8 Prozent.

Als beispiellos desaströs wertete Kubicki das persönliche Abschneiden Liebings: „Neun Prozent sind ein Malus, der bis zu Landtagswahl nicht auszugleichen sein wird.“ Die CDU habe einen schweren Gang vor sich, auch die SPD könne sich nicht sicher sein, weil die Zustimmung zu Albig niedrig sei. Für die FDP sei beruhigend, dass sie ihr Wahlziel von zwölf bis 14 Prozent erreichen könne. - dpa