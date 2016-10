Ermittlungen gegen Ex-Ministerin eingestellt

Staatsanwaltschaft hat den Korruptionsverdacht gegen Waltraud Wende geprüft

+ Die frühere Bildungsministerin Waltraud Wende hat ein langwieriges Verfahren hinter sich. - Archivfoto: dpa

Kiel/Berlin - Von Matthias Hoenig. Im spektakulären Ermittlungsverfahren gegen die frühere Bildungsministerin Waltraud Wende hat die Kieler Staatsanwaltschaft nach mehr als zwei Jahren die Segel gestrichen. Der Tatverdacht sei nicht hinreichend, teilte die Behörde gestern mit.

Das Verfahren, in dem es um den Vorwurf der Bestechung und des Betrugs in Zusammenhang mit Wendes Rückkehroption an die Uni Flensburg ging, wurde eingestellt. Zwei Absätze rang sich die Staatsanwaltschaft für eine kurze Pressemitteilung ab und teilte mit: „Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben.“

Dagegen hatte die Eröffnung des Verfahrens die Dimensionen eines Politthrillers: Die Staatsanwaltschaft ließ Wendes Wohnungen in Flensburg und Berlin durchsuchen, in der Hauptstadt wurde dabei laut Wende sogar die Tür aufgebrochen. Bei weiteren Razzien in ihren Diensträumen im Bildungsministerium und in der Staatskanzlei wurden Akten und elektronische Daten beschlagnahmt. „Da fühlen Sie sich wie ein Schwerverbrecher“, sagte Wende gestern rückblickend. Zurzeit lebt sie in Berlin und bezieht Pension.

Die Staatsanwaltschaft wollte im Rahmen der Ermittlungen klären, ob die frühere Rektorin dem Kanzler der Uni Flensburg, Frank Kupfer, zugesagt hatte, ihn für die Wiederwahl vorzuschlagen, wenn er sich im Senat der Uni für Wendes Rückkehroption stark machen würde. Die Staatsanwaltschaft fand 2014 ein Schreiben aus dem Jahr 2011 über eine angebliche Vereinbarung mit dem Uni-Kanzler über eine Professur Wendes. Kupfer erklärte, er habe das Schreiben nicht verfasst, Wende habe es ihm vorgelegt.

Nach Bekanntwerden der Option im April 2014 und politischem Druck hatte Wende erklärt, sie werde davon nicht Gebrauch machen. Die Uni Flensburg hob auf Wunsch Wendes den Beschluss mit der Option auf.

Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hatte die von ihm geschätzte Wissenschaftlerin umworben, nach einem Wahlsieg 2012 in seinem Kabinett Ministerin zu werden. Wende war Professorin im niederländischen Groningen gewesen, bevor sie nach Flensburg als Uni-Präsidentin wechselte – ein gewähltes Amt für sechs Jahre. Wende wollte nur Ministerin werden, wenn sie vom Senat eine Rückkehroption als Professorin nach Flensburg erhält. Dort hatte sie aber keine Professur – das war Wendes Problem. - dpa