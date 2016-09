Freispruch und Kritik an Ermittlern im Brandfall Altenholz

Amtsgericht Kiel fehlen die Beweise

Kiel - Von Karen Katzke. Der schüchtern wirkende 23-Jährige auf der Anklagebank hatte sechs Verhandlungstage geschwiegen – am siebten kam für ihn die erhoffte Erlösung: Das Kieler Amtsgericht sprach ihn gestern vom Vorwurf frei, im November 2014 einen Großbrand in Altenholz bei Kiel gelegt zu haben. Für die zweieinhalb Monate Untersuchungshaft erhält er eine Entschädigung. Das Feuer hatte eine ganze Ladenzeile vernichtet. Der Schaden: rund 6,5 Millionen Euro. Nach dem Freispruch bleibt offen, wer der Täter ist.

Die Vorsitzende des Schöffengerichts, Elisabeth Bellmann, kritisierte in der Urteilsbegründung scharf Polizei und Staatsanwaltschaft. Diese hätten sich zu früh und zu einseitig auf den jungen Mann festgelegt. Es gehe „nicht um die Verurteilung irgendeines Verdächtigen, sondern darum, den richtigen Täter zu ermitteln“, sagte sie. Die Ermittlungsbehörden hätten entlastende Umstände nicht beachtet: „Der Angeklagte war einem Apparat ausgesetzt, der offenbar kein Interesse an einem rechtsstaatlichen Verfahren hatte.“ Der 23-Jährige habe in dem Ermittlungsverfahren keine Chance gehabt, sagte Bellmann.

Die Richterin kritisierte auch, dass die Staatsanwältin ihre Forderung nach einem Schuldspruch auf einen Polizeibeamten als Hauptbelastungszeugen stützte, der sich vor Gericht massiv in Widersprüche verwickelte und sich immer wieder auf Erinnerungslücken berief. Ihm soll der Angeklagte die Tat gestanden haben. Doch von „angeblich belastbaren Beweisen blieb nichts mehr übrig“, sagte Bellmann, außer einem „kryptischen Vermerk über ein angebliches Geständnis“. Der Verteidiger des 23-Jährigen warf dem Beamten sogar Lügen vor.

Der Freispruch hatte sich bereits während des Prozesses angedeutet: Zeugen widerriefen belastende Aussagen mit dem Hinweis, die Polizei habe sie unter Druck gesetzt. Die damalige Freundin des Angeklagten gestand, gelogen zu haben, als sie sein Alibi bestritt. Polizisten machten der Vorsitzenden zufolge falsche Vorhalte. Zudem wurde der Vater des jungen Mannes, der vor Gericht bezeugte, sein Sohn habe zur Tatzeit geschlafen, von den Ermittlungsbehörden nicht detailliert vernommen.

Begleitet von seinem Vater nahm der junge Mann das Urteil mit Erleichterung auf. In seinem Schlusswort hatte er betont: „Ich bin einfach froh, dass alles ein Ende hat.“

