Gericht regt Vergleich im Lärmschutz-Streit an

Anwohner befürchten große Belastungen beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals

+ Anwohner sorgen sich um großen Baulärm bei der geplanten Erweiterung des Nord-Ostsee-Kanals. - Foto: dpa

Schleswig - Im gerichtlichen Streit um mehr Lärmschutz beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals wollen Anwohner sowie Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes möglichst einen Vergleich erzielen. Beide Seiten seien sehr interessiert an einem Vergleich auf Basis eines vom Oberverwaltungsgericht unterbereiteten Vorschlags, sagte die Kläger-Anwältin gestern in Schleswig.

Kläger und Beklagte wollen sich in den kommenden Tagen zusammensetzen und versuchen, auf Grundlage des Vorschlags einen außergerichtlichen Kompromiss zu finden. Falls dies misslingt, besteht die Möglichkeit, erneut mit Hilfe des Gerichts zu einem Vergleich zu gelangen oder auf ein Urteil zu beharren. Die Verhandlung wurde zunächst vertagt.

Anwohner aus dem am Kanal gelegenen Ort Quarnbek-Rajensdorf befürchten große Belastungen durch Baulärm an der Großbaustelle. Zwei Ehepaare klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die WSV, um eine Reduzierung des Lärms zu erreichen. Sie wollten mehr Lärmschutz bei den anstehenden Bauarbeiten zur Kanalerweiterung, sagte ein Ehepaar im Vorfeld der Verhandlung.

Nach Ansicht der WSV wurden im Planfeststellungsbeschluss bereits umfassende Schutzanordnungen zum Baulärm getroffen. Demnach sind beispielsweise Bauarbeiten im Umkreis von Wohnbebauung von 20 bis 7 Uhr, an Wochenenden sowie an Feiertagen nicht erlaubt. Außerdem gibt es eine Bau-lärmvorschrift, in der Dezibelgrenzen festgelegt sind. Der erste Senat des Oberverwaltungsgerichts hatte gestern deutlich gemacht, dass eine Einigung für beide Seiten Vorteile hätte und so mehr Lärm, Verzögerungen im Bauf sowie weitere gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden werden könnten. Der Vorschlag sieht vor, den Radius um die Häuser der Kläger, in dem nachts und am Wochenende nicht gebaut werden darf, zu erweitern. Wie groß der Radius sein könnte, darüber besteht noch Uneinigkeit. - dpa