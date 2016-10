Haft für 53-Jährigen wegen Körperverletzung

Gewalttätiges Beziehungsdrama findet vor dem Landgericht in Itzehoe ein vorläufiges Ende

+ Das Landgericht Itzehoe hat einen Familienvater wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. - Archivfoto: dpa

Itzehoe/Rellingen - Im Mordprozess gegen einen Familienvater aus Rellingen (Kreis Pinneberg) hat das Landgericht Itzehoe den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Kammer verurteilte den 53-Jährigen gestern zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe.

Der Mann hatte gestanden, am frühen Karfreitagmorgen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau geschlagen und gewürgt zu haben. Der in der Anklage erhobene Vorwurf des versuchten Mordes habe in der Beweisaufnahme nicht bewiesen werden können, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.

Der ursprünglichen Anklage zufolge hatte der 53-Jährige versucht, seine Ehefrau im Schlaf zu töten. Sie soll bereits bewusstlos gewesen sein, als die Söhne dazwischen gingen und ihr das Leben retteten. Das Ehepaar war seit Mai 2015 getrennt, lebte jedoch gemeinsam im eigenen Einfamilienhaus.

„Hätte er sie töten wollen, hätte er nur weiter ihren Hals zudrücken müssen“, sagte sein Verteidiger: „Es gab niemanden, der ihn davon hätte abhalten können.“ Der Rechtsanwalt bezeichnete die Attacke seines Mandanten als „typisches Beziehungsdelikt“.

Der Angeklagte war in der Tatnacht gegen den Willen seiner Frau in deren Schlafzimmer eingedrungen. Es habe vor der Tat einen Streit gegeben: Es ging um Zurückweisung und Kränkung, gab jedoch keine schweren Beleidigungen, lautete das Fazit des Gerichts.

Der 53-Jährige habe sich rittlings auf seine Frau gesetzt und sie abwechselnd geschlagen und gewürgt, sagte die Staatsanwältin. „Es war ein sehr schwerer Fall häuslicher Gewalt“, ergänzte die Vorsitzende Richterin: „Sie wurde übel zugerichtet.“ Wie lange und wie intensiv der Mann seine Frau gewürgt hatte, oder ob sie bewusstlos wurde, habe jedoch nicht ermittelt werden können, waren sich die Prozessbeteiligten einig.

Strafmildernd wertete das Gericht das „von Reue und Einsicht getragene Geständnis“ des Angeklagten. Nach Auffassung der Kammer war der Angeklagte zur Tat voll schuldfähig.

Der Angeklagte bat seine Frau am Ende des Prozesses um Verzeihung: „Es tut mir leid, ich möchte mich bei meiner Frau entschuldigen“, sagte er. Nach der Urteilsverkündung konnte er den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, da der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr aufgehoben wurde: Er muss nicht zurück in Untersuchungshaft. - dpa