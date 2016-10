Historisches Fischerviertel wird Denkmalbereich

Landesamt möchte den „Holm“ in Schleswig mit der Klassifizierung unterstützen

+ Das Landesamt für Denkmalpflege wird den „Holm“ in Schleswig als Denkmalbereich ausweisen. Im Fokus steht der Schutz des Siedlungsgrundrisses und des Erscheinungsbildes des Viertel mit den alten Fischerhäusern. - Foto: dpa

Schleswig/Kiel - Von Matthias Hoenig. Das historische Fischerviertel „Holm“ in Schleswig mit seinen malerischen Giebelhäusern und gepflasterten Straßen wird den Status Denkmalbereich bekommen. „Wir wollen damit die besondere Silhouette des Viertels und sein gesamtes Erscheinungsbild schützen“, erklärte Landeskonservator Michael Paarmann gestern. Das Landesamt für Denkmalschutz wolle die Verordnung voraussichtlich im April oder Mai 2017 erlassen. Dies hänge auch vom Dialog ab.

Geplant seien Gespräche mit der Stadtverwaltung und Informationsveranstaltungen mit den Bürgern – eine erste am Donnerstag im Rathaus von Schleswig mit Bürgermeister Arthur Christiansen und Paarmann. Man wolle Ideen aufnehmen und Sorgen, die auf falschen Annahmen beruhten, entkräften, sagte Paarmann.

Es gehe nicht darum, weitere einzelne Häuser zu Denkmälern zu erklären, betonte der Landeskonservator. Man wolle im „Holm“ den öffentlichen Raum mit seinen Plätzen, Gassen, Grünanlagen und Bootsanlegern direkt an der Schlei im historischen Zustand erhalten und vor städtebaulichen Sünden wie überdimensionierten Neubauten bewahren. Der „Holm“ sei einzigartig in Schleswig-Holstein.

Der Name der Siedlung kommt aus dem Dänischen und bedeutet kleine Insel. Der „Holm“ entstand um das Jahr 1000 – damals noch auf einer Insel in der Schlei. Lange war der „Holm“ durch den früheren Binnensee Holmer Noor vom Umland getrennt. Erst 1936 wurde der Holmer Noor zugeschüttet für einen Landweg zu einer Kaserne.

Zentraler Teil des Viertels – inzwischen eine Touristenattraktion – ist ein kleiner Friedhof mit Kapelle, um den sich Fischerhäuschen gruppieren. „Die meisten erhaltenen Häuser stammen aus dem 19. Jahrhundert oder dem frühen 20. Jahrhundert“, erläuterte Paarmann.

Der Veränderungsdruck auf das Viertel sei beträchtlich, sagte Paarmann. In der Vergangenheit seien bereits alte Fischerhäuser abgerissen und größere Gebäude errichtet worden. Erst kürzlich sei ein für den „Holm“ überdimensioniertes Haus mit Ferienwohnungen genehmigt worden. Auch Betonanleger für große Segelboote an den Fischerhäusern entsprächen nicht dem historischen Charakter.

Die Klassifizierung des gesamten Viertels als Denkmalbereich könne Hausbesitzern neue Fördermöglichkeiten bieten, sagte Paarmann. So könnten Zuschüsse auch für Häuser, die nicht unter Denkmalschutz stehen, gezahlt werden – etwa wenn statt schwarzer Dachpfannen für das Viertel typische rote Pfannen genommen würden.

Antje Wendt, Sprecherin der Stadt Schleswig betonte, man gehe „Hand in Hand“ mit dem Landesamt und werde den Denkmalbereich akzeptieren. Die Stadt plane parallel eine sogenannnte Gestaltungssatzung für die gesamte Altstadt Schleswigs.

Neben dem Fischerviertel in Schleswig will das Landesamt für Denkmalschutz auch den historischen Kern von Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) als Denkmalbereich einstufen. Hierzu habe es am Mittwoch eine sehr gut besuchte und konstruktive Informationsveranstaltung gegeben, sagte Paarmann. Das Bild der Kleinstadt prägen Bauten der niederländischen Backsteinrenaissance und Grachten. Durch die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes im Januar 2015 erhielt das Landesamt die Zuständigkeit, Denkmalbereiche festzulegen. - dpa