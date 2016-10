Vor „Hogwarts“ für Deutschland segeln

Alltag in der Marineschule: Der Weg vom Rekruten zum Offizier

+ Die Offiziersanwärter (v.l.) Jan Moser, Max Petersen und Sebastian Eberlein steigen im Hafen des Standortes in Flensburg-Mürwik von einem Segelboot. Für sie ist der Alltag bei der Marine noch neu. - Foto: dpa

Flensburg - Von Alexander Preker. Pittoreske Türme aus Backstein, Frühstück im historischen Remter: Hogwarts nennen die jungen Soldaten ihr neues Zuhause. Und in dem mehr als 100 Jahre alten Schloss hoch über der Flensburger Förde geht es tatsächlich mitunter zu wie bei Harry Potter. Hexerei gibt es an der Offiziersschule der Deutschen Marine zwar nicht, doch Fregattenkapitän Jens Pientka kümmert sich seit Sommer wieder um mehr als 240 neue Offiziersanwärter, die von Militär und Führung oft erst ähnlich wenig verstehen wie junge Zauberschüler von Magie. Dabei wollen immer mehr Männer und Frauen gern Offizier bei der Bundeswehr werden.

„Aus Zivilisten machen wir Rekruten, aus Rekruten Seemänner und anschließend Offiziersanwärter“, sagt Pientka, Chef der Ausbildung der Marineschule. Im 15-monatigen Lehrgang steht neben Nautik, Sport oder Gesetzeskunde auch Menschenführung auf dem Stundenplan. Der Lehrgang schließt mit der Offiziersprüfung ab. Anschließend studieren die Absolventen meist an den Universitäten der Bundeswehr. Waren es bezogen auf die gesamte Bundeswehr im Jahr 2013 rund 10 800 Bewerber, die sich für solch eine Laufbahn interessierten, stieg ihre Zahl laut Verteidigungsministerium 2014 auf 11 200 und auf 11 400 im Jahr 2015. Genommen wird demnach nur etwas mehr als jeder zehnte.

Max Petersen, Jan Moser und Sebastian Eberlein haben das dreitägige Assessment-Center für Führungskräfte der Bundeswehr in Köln bestanden. Die See kannten die 19 bis 20 Jahre jungen Männer bis sie zur Bundeswehr kamen vor allem aus dem Urlaub. Jetzt sitzen die drei Baden-Württemberger im engen Salon einer acht Meter kurzen Segeljacht auf der Förde.

Mehr als eine Woche lang waren sie zuvor mit diesem und weiteren Booten vom Typ „Nadine“ durch die Ostsee gekreuzt. „Das enge Zusammenleben in Gemeinschaftsunterkünften kennt man. Hier auf’m Segelboot ist es aber noch ein Stückchen enger“, berichtet Petersen, der wie seine beiden Kameraden erst vor Kurzem das erste Mal mit einem Segelboot unterwegs war. Nach Hogwarts kamen er und Jan Moser nach einem freiwilligem Wehrdienst, Matrose Eberlein direkt nach dem Abi. Sie alle haben sich für 13 Jahre bei der Marine verpflichtet. Nur manchmal sehnen sie sich noch nach den Bergen und zu Hause.

Vor Somalia Piraten jagen

„Marine klang interessant, weil man viel rum kommt“, erzählt Jan Moser. Irgendwann würde der junge Heilbronner gern mal eine Fregatte steuern. Auch Seebataillone, die Piraten jagen, interessieren ihn. Die Rekruten wissen, dass sie als Offiziere außer in der dänischen Südsee später auch vor Somalia in Kojen schlafen werden. „Das gehört dazu und da bin ich bereit, meinen Dienst zu tun“, sagt Moser. Bereits angelaufene Häfen hält er in einer kleinen Kladde fest, die er aus der Uniformhose zieht. Dazu trägt er Turnschuhe, Kampfstiefel sind an Deck tabu.

Geht es nach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sollen künftig wieder mehr Menschen eine militärische Ausbildung bei der Bundeswehr absolvieren wie Moser und seine Kameraden. Die 177 000 Soldaten starke Truppe soll bis 2023 um 7 000 Soldaten wachsen, unter anderem für eine eigene Cyber-Truppe. Bei dieser „Trendwende Personal“ befindet sich die Armee einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums zufolge „im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern, die klügsten Köpfe und geschicktesten Hände zu gewinnen“. Das gelte besonders seit dem Aussetzen der Wehrpflicht.

Auf den „Nadines“ schrubben derweil einige Offiziersanwärter die Decks, sammeln Müll ein und arbeiten Checklisten ab. Die Ausrüstung muss vollständig sein. Bereits vor sechs Uhr waren sie am Morgen geweckt worden, täglich müssen sie ihre Stuben aufräumen. Anders als bei einem Bürojob gehört all das zum Beruf. Dennoch: „Die Bundeswehr ist nach wie vor in der Lage, sich ihre Bewerber aussuchen zu können“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Rainer Arnold. - dpa