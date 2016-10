Hohe Nachfrage kurbelt Immobilienpreise an

Niedrige Zinsen machen Steigerungen in Schleswig-Holsteins Städten wett

+ Besonders in den größeren Städten in Schleswig-Holstein steigen die Immobilienpreise rapide. - Foto: dpa

Kiel - Eigentumswohnungen und Häuser in Schleswig-Holsteins Städten werden immer teurer. Dies bestätigt der neue Immobilienmarktatlas, den die Landesbausparkasse (LBS) gestern für Orte und Ballungsräume mit mehr als 20 000 Einwohnern vorgestellt hat. Die hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien halte an, sagte der Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH, Wolfgang Ullrich. Für die Käufer halten sich die Preiserhöhungen in Grenzen, weil die Zinsen im Keller sind.

Vereinzelt fielen in einigen teuren Lagen auch die Preise für bestehende Wohnungen unter den Stand von 2014, nach allerdings kräftigen Steigerungen in den zwei Jahren zuvor. Verstärkt gesucht werden nach den Feststellungen der LBS Objekte an Orten, die an besonders teure Top-Lagen grenzen. Für ihre Studie ließ die LBS 4 800 öffentlich zugängliche Angebote für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie fast 3 000 Wohnungen aus dem Bestand auswerten.

Die Preise für Häuser stiegen in den vergangenen beiden Jahren in Kiel um 16,3, in Lübeck um 11,4, in Flensburg um 15,7, in Neumünster um 9,8 und in Norderstedt um 12,7 Prozent. Bei Wohnungen schwankten die Erhöhungen zwischen 4,3 Prozent in Neumünster und 22,9 Prozent in Flensburg.

Die Unterschiede zwischen den Städten und auch Stadtteilen sind beträchtlich. So schwanken die Angebotspreise für bestehende Häuser zwischen 1 000 und 3 500 Euro je Quadratmeter. Besonders teuer ist es in Kiel-Düsternbrook (3 542 Euro), Wedel (2 774) und Ahrensburg (2 680). Viel billiger sind Häuser in Neumünster (1 328), Heide (1 097) und Rendsburg (1 192) zu haben. Spitzenreiter bei den Eigentumswohnungen aus dem Bestand sind Lübeck-Travemünde (2 823 Euro) sowie die Kieler Stadtteile Düsternbrook, Holtenau und Mitte mit jeweils rund 2 600 Euro. Für weniger als 1 000 Euro je Quadratmeter werden Wohnungen in Lübeck-Moisling, Malente und Itzehoe angeboten.

Eine Immobilienblase sieht die LBS nicht kommen. Allerdings gebe es bei neu gebauten Eigentumswohnungen schon hitzige Preisentwicklungen, sagte Ullrich und nannte die Kieler Innenstadt als Beispiel – mit Quadratmeterpreisen zwischen 3 600 und 4 000 Euro, die auch in Travemünde verlangt werden.

Seit 2014 stiegen die Preise in den größeren Städten Schleswig-Holsteins stärker als am Hamburger Rand. „Kiel, Lübeck und Flensburg haben in den letzten zwei Jahren nachgelegt und damit an die Preissteigerungsraten am Hamburger Stadtrand von rund 30 Prozent seit 2012 angeschlossen“, sagte Ullrich. Interessenten weiten auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum ihren Radius zunehmend um den eigentlichen Wunschwohnort aus, berichtete die LBS weiter. Städte und Gemeinden mit guter Infrastruktur profitierten davon. - dpa