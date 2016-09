Mit 70 Jahren auf dem absteigenden Ast?

Als Wirtschaftsstandort hat Schleswig-Holstein an Gewicht verloren

+ Werften in Schleswig-Holstein bauen immer noch moderne Marineschiffe und Luxusjachten, aber insgesamt ist der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung im Laufe der Jahrzehnte gesunken. - Archivfoto: dpa

Kiel - Von Wolfgang Schmidt. Hätte Rudolf Petersen „Yes“ statt „No“ gesagt, könnte Schleswig-Holstein nicht am Sonnabend seinen „70.“ als Land feiern. Aber Hamburgs erster Nachkriegsbürgermeister wies die Offerte der britischen Besatzer ab, mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen einen Nordstaat zu bilden. Die Nachbarn waren ihm zu arm.

Im Ländervergleich ist der Norden heute noch eher arm, wenngleich die Haushaltsdaten besser werden. Am Sonnabend wird Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) in Eutin vor Bürgern und geladenen Gästen das Land als modern, weltoffen und leistungsstark preisen, doch wie steht es eigentlich wirtschaftlich da?

Es werden moderne Marineschiffe, Medizintechnik und Maschinen produziert, es gibt eine starke Agrar- und Ernährungswirtschaft und mittelständische Weltmarktführer. Aber gemessen an ganz Deutschland hat der Standort an Bedeutung verloren. Seit 1991 sank sein Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 3,2 auf 2,8 Prozent. Das BIP je Einwohner beträgt 81 Prozent des Bundeswertes, das ist der letzte Platz aller alten Länder. „Es ist nicht alles schlecht – aber insgesamt ist Schleswig-Holstein im Vergleich zu Gesamtdeutschland weiterhin auf der schrägen Ebene nach unten“ sagt der Historiker Uwe Danker.

Da mag manchem dieser Satz des früheren Ministerpräsidenten (1947 bis 1949) Hermann Lüdemann (SPD) durch den Kopf gehen: „Wirtschaftlich gesehen ist das Land nichts weiter als ein Wurmfortsatz der Hamburger Lombardsbrücke“. Über diese Brücke rollen die aus dem Süden kommenden Züge in den Norden. Dessen Wirtschaftsleistung hängt in der Tat bis heute zu einem guten Teil von Hamburg samt Hafen ab.

„Wirtschaftlich gesehen hat Schleswig-Holstein kein Profil, das es als Investitionsstandort attraktiv macht“, kritisiert der Präsident der Unternehmensverbände Nord, Uli Wachholtz. „Nationale oder internationale Investoren zeigen kaum Interesse am echten Norden.“

Weil dieser aber schön ist und andere Urlaubsziele wegbrachen, kommen immer mehr Gäste ins Land zwischen den Meeren mit seiner klaren Luft. Nachdem die Branche Investitionen lange verschlafen hatte und Konkurrent Mecklenburg-Vorpommern davonzog, brummt der Sektor infolge vieler Neubauten und Modernisierungen wieder. Dabei legt die Ostsee mehr zu als die Nordsee mit den Inselperlen Sylt, Amrum und Föhr.

Land will Vorteile seiner Lage besser nutzen

Als die britische Militärregierung der damaligen preußischen Provinz mit der Verordnung Nr. 46 zum 23. August 1946 den vorläufigen Status eines Landes zusprach, war an Tourismus nicht zu denken. Menschen hungerten und froren – und es wurden viel mehr. 1,6 Millionen lebten 1939 im Land, Flüchtlinge aus dem Osten ließen die Zahl bis 1949 auf 2,8 Millionen hochschnellen. Die Arbeitslosigkeit betrug 23 Prozent, bei 8,7 Prozent im Bund. Kaputte Straßen und Bahnstrecken verschärften die Versorgungsprobleme. In Kiel waren 78 Prozent der Wohnungen beschädigt und 44 Prozent völlig zerstört.

Es folgte Modernisierung und der Anteil sank bis in die 1990er-Jahre auf fünf Prozent. Der Anteil von Dienstleistungen, Handel und Verkehr stieg dagegen beträchtlich, während die Industrie an relativem Gewicht verlor.

Später vernachlässigten die CDU- und SPD-geführten Landesregierungen Straßen, Schulen, Krankenhäuser und Hochschulen. Die jetzige Regierung aus SPD, Grünen und SSW ermittelte einen Sanierungsstau von fünf Milliarden Euro, den sie nun nach und nach anpacken will.

Symbole für die Versäumnisse wurden die maroden Brücken über den Fehmarnbelt und über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg sowie die verrotteten Kanalschleusen. Diese werden jetzt saniert, Krankenhäuser, Schulen und Hochschulgebäude auch. Mit Fehmarnbelt-Tunnel, einer A20 über die Elbe und einer auf sechs Spuren erweiterten A7 werde das Land endlich die Vorteile seiner Lage zwischen Nord- und Mitteleuropa besser nutzen können. sagt UV-Nord-Präsident Wachholtz.

dpa