Kirche: Hemmnisse bei der Integration abbauen

Bischof Gothart Magaard schlägt Land weniger Restriktionen für Flüchtlinge vor

+ Bischof Gothart Magaard lobt die Reaktionen des Landes auf die vielen Flüchtlinge im vergangenen Jahr. Gleichzeitig fordert er weniger Bestimmungen im Asylrecht. - Archivfoto: dpa

Kiel - Mit dem eindringlichen Appell, Integrations-Hemmnisse für Flüchtlinge zu beseitigen, hat sich die Nordkirche an die Kieler Landesregierung gewandt. „Es ist kein Geheimnis, dass die Asylrechtsbestimmungen in Deutschland Stück für Stück verschärft wurden“, sagte Bischof Gothart Magaard gestern. Schleswig-Holstein solle noch vorhandene Spielräume nutzen beziehungsweise sich dafür einsetzen, sie zu erweitern.

Mit Blick auf die zweite schleswig-holsteinische Flüchtlingskonferenz am 9. November in Lübeck schlug die Nordkirche mehrere Maßnahmen vor. Dabei geht es um einen weniger restriktiven Familiennachzug, Deutschkurse für alle Asylbewerber, keine Wohnortzuweisungen, Aufenthaltsduldungen schon bei absehbaren Ausbildungen und eine Betreuung Minderjähriger über das 18. Lebensjahr hinaus.

Schleswig-Holstein habe insgesamt gut auf die vielen Flüchtlinge im vergangenen Jahr reagiert und von Seiten der Landesregierung sei viel geschehen, sagte Magaard. Er ist der Pate des Flüchtlingspaktes, der auf der ersten Flüchtlingskonferenz im Frühjahr 2015 vom Land, den Kommunen und Institutionen geschlossen worden war.

Im vergangenen Jahr wurden 55 000 Menschen in Erstaufnahme-Einrichtungen teils vorübergehend aufgenommen – für 35 076 Asylsuchende war das Land zuständig. Seit März ist die Zahl der Flüchtlinge auch in Schleswig-Holstein deutlich zurückgegangen. Nach dem Standes am 25. Oktober kamen im laufenden Jahr 8 728 Asylsuchende.

Eine Vertreterin der Diakonie kritisierte, die Hälfte der Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein sei wegen ihrer Personalsituation „nicht arbeitsfähig“. Wochen-, teils monatelang seien Behörden nicht erreichbar.

Die migrations- und integrationspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Serpil Midyat, teilte „im Großen und Ganzen“ die Bewertung des Diakonischen Werks. Die bundesgeförderten Sprachkurse sollten für alle Flüchtlinge offen sein. Die Arbeitsunfähigkeit einiger Ausländerbehörden liege nur zu einem Teil am mangelnden Personalmanagement der Kreise und kreisfreien Städte. Sie sei auch dem langen Bearbeitungsstau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschuldet. Die Auflösung des Staus hätten die Kreis-Ausländerbehörden in hohem Maße und unvorhergesehen belastet.

Die CDU-Politikerin Astrid Damerow hielt der Landesregierung als „entscheidenden Fehler“ vor, Flüchtlingen bis zu 25 Jahren das Recht auf einen Schulbesuch mit anerkanntem Abschluss zu verwehren. „Damit beraubt sie nicht nur die größte Flüchtlingsgruppe ihrer Chancen und verurteilt sie zur Hilfsarbeit und zur Abhängigkeit von Sozialleistungen. Sie nimmt auch unseren Unternehmen die Chance, die zunehmende Lücke an Fachkräften zu schließen.“

