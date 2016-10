Kubicki: Kein Freispruch für die Heimaufsicht

„Friesenhof“-Skandal

Der Untersuchungsausschuss des Landtags wird am 31. Oktober das jüngste Gutachten zu den Zuständen an den inzwischen geschlossenen „Friesenhof"-Mädchenheimen beraten.

Kiel - CDU und FDP bewerten das jüngste Gutachten zum „Friesenhof“-Skandal nicht als Entlastung der Heimaufsicht des Landes. „Dieses Gutachten ist kein Freispruch für die Heimaufsicht oder das Ministerium“, sagte FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki. Für CDU-Sozialexpertin Katja Rathje-Hoffmann belegt der Bericht keineswegs, dass das Handeln von Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) und der Heimaufsicht im Fall der 2015 geschlossenen Mädchenheime im Kreis Dithmarschen fehlerfrei war.

Koalitionspolitiker sehen sich mit dem Gutachten in der Auffassung bestätigt, der Untersuchungsausschuss des Landtags sei überflüssig gewesen. In „Friesenhof“-Einrichtungen soll es menschenunwürdige, erniedrigende Maßnahmen gegen Jugendliche und zu wenig Fachpersonal gegeben haben. Die Opposition hält Alheit und ihrer Heimaufsicht vor, zu spät und unzureichend auf Beschwerden von Mädchen reagiert zu haben. Alheit und die Heimaufsicht haben Fehlverhalten bestritten.

Das von zwei Anwälten erstellte Gutachten steht bereits im Internet. Der Ausschuss befasst sich am 31. Oktober damit und will dann auch die Verfasser Reinhard Wiesner und Thomas Mörsberger befragen. „Wir fühlen uns in den Maßnahmen unserer Task Force bestätigt und werden weiter an gesetzlichen Verschärfungen arbeiten, die der Heimaufsicht bessere Handlungsmöglichkeiten verleihen“, heißt es aus dem Ministerium.

„Alle Ausschussmitglieder haben aus erster Hand die Schilderungen der Mädchen erlebt. Diese haben in erschütternder Art und Weise das Versagen des Heimwesens offenbart“, kritisierte Rathje-Hoffmann. „Der Friesenhof zeigt, dass formal ordnungsgemäßes Handeln nicht automatisch richtig ist.“ Die Gutachter haben eine ungenügende Reaktion der Heimaufsicht auf die Probleme festgestellt.

Gerichtsfeste Maßnahmen wären möglich gewesen

Die von der Aufsicht im Januar 2015 verfügten Auf lagen seien zu pauschal und unbestimmt gewesen, um einer gerichtlichen Überprüfung standzuhalten, sagte Rathje-Hoffmann. „Hier hat die Heimaufsicht sich weniger um das Kindeswohl als um die Formalien ihrer Arbeit gekümmert.“ Laut Gutachten wären gerichtsfeste Maßnahmen durchaus möglich gewesen. „Auch hier hat die Heimaufsicht versagt – und das Ministerium sie gewähren lassen.“

Kubicki betonte, die Gutachter hätten eine „Eskalation der Situation“ bereits ab Oktober 2013 erkannt. Zügigere Maßnahmen wären möglich gewesen. Anordnungen seien spezifischen Anforderungen an Erziehung und Schutz der Mädchen nicht gerecht geworden. Die Befragung der Gutachter solle auch klären, ob die von ihnen geforderte Gesamtschau des Geschehens andere Maßnahmen ermöglicht oder erfordert hätte.

Als „‚Zeugin der Anklage’ gegen das Ministerium“ sei der Bericht nach jetzigem Stand nicht geeignet, sagte die Grüne Marret Bohn. „Wenn es um lautes Geschrei und persönliche Diffamierung geht, dann ist die Opposition mit Feuereifer dabei. Wenn es um konkrete Verbesserungen für die Kinder- und Jugendhilfe geht, dann wird sie leise“, erklärte Bohn. „Gut, dass der PUA (Parlamentarischer Untersuchungsausschuss) bald ein Ende haben wird.

