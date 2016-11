Kugelhagel wie im Gangsterfilm

Itzehoer Prozess um Schießerei: Angeklagter spricht von Notwehr

+ Der Angeklagte Artur H. räumte im Landgericht in Itzehoe ein, auf Menschen geschossen zu haben. - Foto: dpa

Itzehoe - Er will nicht Täter, sondern Opfer gewesen sein: „Es war Notwehr“ – mit diesen Worten hat ein Angeklagter gestern sein Geständnis im Itzehoer Prozess um einen spektakulären Mordversuch eingeleitet. Der 29-jährige Artur H. räumte gleichzeitig ein, auf andere Menschen geschossen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten und seinem Bruder vor, im Juni bei einer Auseinandersetzung in einem Itzehoer Gewerbegebiet einen 27-Jährigen niedergeschossen zu haben. Auf der Flucht feuerten sie außerdem mehrfach auf ihre Verfolger. Die Staatsanwaltschaft wirft den 24 und 29 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord und versuchten Totschlag vor.

Der Prozess vor dem Itzehoer Landgericht findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Strenge Personenkontrolle am Eingang des Gebäudes, schusssicheres Panzerglas zwischen den Angeklagten und den Zuhörern.

Angefangen hatte nach Angaben von Artur H. alles Monate zuvor am 13. Februar. Damals sei sein Bruder zufällig in eine Auseinandersetzung zwischen Arabern und Türken geraten und niedergestochen worden. Dieser sei ein ängstlicher Mensch, sagte der 29-Jährige. Da die Ermittlungen der Polizei damals kein Ergebnis brachten, habe er zum Selbstschutz Waffen besorgt: Zwei Messer, zwei Schlagstöcke, sowie über einen Bekannten in Hamburg eine Pistole samt Munition.

Am Tag der Tat hatte er nach einem Telefonat mit seiner Frau „ein ungutes Gefühl“, schilderte der Angeklagte. Auf dem Weg in einen Getränkemarkt habe er daher die Pistole in seine Umhängetasche gesteckt. Sein Bruder saß am Steuer des Autos, er auf dem Beifahrersitz, als sie kurz vor dem Ziel ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug passieren mussten. In dem Moment seien Sie von zwei anderen Wagen eingekeilt worden, aus denen drei bis vier Männer herausstürzten. In ihren Fäusten habe er ein Messer, einen Baseballschläger und eine Machete gesehen, sagte der Angeklagte. Sie hätten sofort auf der Fahrerseite zwei-, dreimal zugeschlagen.

Eine Scheibe zersplitterte, sein Bruder sei angegriffen worden. Da habe er die Waffe gezogen, entsichert und zwei Warnschüsse in die Luft abgefeuert. Als er auch auf sich Angreifer zukommen sah, habe er zweimal ungezielt in ihre Richtung geschossen. Dabei müsse er einen der Angreifer ins Bein getroffen haben, die andere Kugel sei in einem ihrer Autos stecken geblieben. Ihnen sei dann die Flucht gelungen.

Auf die Frage, warum sie denn angegriffen worden seien, antwortete der 29-Jährige, er vermute einen Zusammenhang mit dem gewalttätigen Streit vom 13. Februar. Der Prozess wird fortgesetzt. - dpa