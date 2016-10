Land will Hochschulen fit für die Zukunft machen

Regierung macht die Wissenschaft zum Teil der Landes-Entwicklungsstrategie

+ Kristin Alheit kündigte gestern eine Strategie „Hochschule 2030“ an. - Archivfoto: dpa

Kiel - Die Regierung will Schleswig-Holsteins Hochschullandschaft stärker profilieren und zum festen Teil der Entwicklungsstrategie des Landes machen. Wissenschaftsministerin Kristin Alheit (SPD) kündigte gestern in einer Regierungserklärung eine Strategie „Hochschule 2030“ an. „Wissenschaft ist ein bedeutendes Querschnittsthema für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes“, sagte sie. Bei der Umsetzung ihrer Pläne setzt sie vor allem auch auf die Bundesebene. Nach Ansicht der Opposition ist das aber zu wenig – sie fordert vor allem zusätzliches Geld.

Alheit will sich für einen Hochschulpakt IV einsetzen. Es dürfe nach Auslaufen des aktuellen Paktes keine Finanzierungslücke entstehen, sagte die SPD-Politikerin. Der aktuelle Pakt sieht für das Land von 2016 bis 2023 insgesamt 450 Millionen Euro vor – jeweils zur Hälfte von Bund und Land getragen. Die Regierung habe die Hochschulen nach Kräften unterstützt. Auf diese Weise seien die Zuschüsse von 576 Millionen Euro (2012) auf 677 Millionen Euro (2017) gestiegen, sagte Alheit.

In der vergangenen Woche hatte sie eine Exzellenzinitiative für Fachhochschulen ins Spiel gebracht. Alheit schlug vor, 20 Zukunftskonzepte von Fachhochschulen mit jeweils 15 Millionen Euro zu fördern, finanziert zu drei Vierteln vom Bund und zu einem Viertel von den Ländern.

Zudem sollen die Hochschulen im Land weiter an ihrem Profil arbeiten. Gleich mit fünf Uni-Projekten will sich der Norden in der kommenden Runde um Exzellenz-Cluster bewerben. Neben den bereits jetzt bestehenden Clustern für Entzündungsforschung und Ozeanforschung bewerben sich auch die Nano-Technologie, ein gesellschaftswissenschaftliches Projekt und ein medizinisches Verbundprojekt mit nationalen Partneruniversitäten um zusätzliches Geld. „Das sind Innovationskerne mit hoher Strahlkraft“, sagte die Ministerin. Ziel sei es, langfristige, profilbildende Strukturen aufzubauen.

Nach Ansicht der Opposition fällt die Bilanz der Koalition aus SPD, Grünen und SSW dagegen nicht gut aus. CDU-Fraktionschef Daniel Günther sprach von einer „blöden Bilanz“. Nach dem Auftritt der Ministerin sei „immer noch nicht klar, was Anlass für die Regierungserklärung war“. Günther sprach von „reinen Worthülsen“ und stellte zehn Punkte der CDU für die Zeit nach der Landtagswahl vor. „Die Wahrheit ist, diese Landesregierung hat keinen einzigen Cent zusätzlich in die Hochschulen investiert.“ Die Union will in einem „Hochschulfreiheitsgesetz“ die Grundhaushalte der Unis und Fachhochschulen erhöhen, die Infrastruktur verbessern und ihnen mehr Autonomie verschaffen. „Aufgeblähte Bürokratie“ werde abgeschafft. - dpa