Minister Habeck eröffnet Dithmarscher Kohltage

Die Region feiert Erntebeginn

+ © dpa Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck und die Kohlregentinnen Maren (I. ) und Silke präsentieren frisch geschnittene Kohlköpfe. Mit dem traditionellen Schnitt im Rahmen der Dithmarscher Kohltage wird offiziell die Kohlsaison eröffnet. © dpa

Westerdeichstrich - Von Wolfgang Runge. Mit dem traditionellen Kohlanschnitt hat Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gestern die 30. Dithmarscher Kohltage eröffnet. Begleitet von den Kohlregentinnen Maren und Silke und vor vielen Hundert Schaulustigen startete er auf einem großen Weißkohlfeld am Vormittag bei sonnigem Herbstwetter offiziell die Kohlernte.

Mit einer Anbaufläche von mehr als 3 000 Hektar gilt die Region heute als größtes zusammenhängendes Kohlanbaugebiet in Europa. Die 190 Kohlbauern wollen bis in den November hinein rund 80 Millionen Weiß-, Rot- und Wirsingkohlköpfe ernten. Mit dem Volksfest wird die Bedeutung des Gemüseanbaus für Dithmarschen gewürdigt.

Landrat Jörn Klimant bezeichnete die Dithmarscher Kohltage als kulturelles Gegenstück zu den süddeutschen Weinfesten. „Es ist stark, was hier eine ganze Region aus Gemüse macht“, sagte Habeck. Er bezeichnete die Dithmarscher Kohltage als Musterbeispiel für ein erfolgreiches Regionalmarketing. Das bis Sonntag andauernde Spektakel lockt nach Angabe der Organisatoren in jedem Jahr rund 300 000 Gäste an die Westküste.

Nach derzeitiger Schätzung können die Kohlbauern in diesem Jahr nur mit einer durchschnittlichen Ernte rechnen, sagte Karl-Albert Brandt vom Gemüseanbauverband Dithmarschen. Der Sommer sei zu nass gewesen, die Monate August und September hätten jedoch vieles wieder gutgemacht: „Wenn das Wetter so bleibt, wird die Qualität auf alle Fälle gut sein“, sagte Brandt.

Vier von fünf Kohlköpfen werden eingelagert

Derzeit bekommen die Landwirte für Weißkohl einen Kilopreis zwischen sechs und zwölf Cent: „Das ist kostendeckend.“ Beim Rotkohl seien die Erzeugerpreise mit 22 bis 25 Cent pro Kilogramm jedoch gut, sagte Brandt.

Der Kohl wird nur zu einem Bruchteil direkt vom Feld an Händler, Großküchen und Industrie geliefert. Vier von fünf Köpfen werden eingelagert und bis zur nächsten Ernte europaweit vermarktet. Moderne Kühlanlagen halten mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und einer Luftfeuchtigkeit von annähernd 100 Prozent die Ware bis in den nächsten Sommer frisch. Dafür müssen die Köpfe „behandelt werden wie ein rohes Ei: An jeder Knickstelle können Pilze wachsen, so dass der Kopf entsorgt werden muss“, erklärte Brandt.

Maschinen können die Handarbeit der Erntehelfer nicht ersetzen, so dass die Kohlernte auch heute noch ein harter Knochenjob bleibe. Drei Mann schafften pro Tag einen halben Hektar zu ernten, das entspreche insgesamt etwa 12 000 Kohlköpfen, sagt Brandt.

