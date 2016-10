Neuer Autozug nach Sylt  geht in Betrieb

Privater Betreiber RDC tritt in Konkurrenz zur Deutschen Bahn

Westerland - Die Ferieninsel Sylt freut sich über den heute geplanten Betriebsstart des privaten Bahnbetreibers Rail Development Corporation Deutschland (RDC). Der Streit um die Eisenbahntrassen über den Hindenburgdamm könnte damit ein Ende haben. Die wichtigsten Fakten zum neuen Autozug:

Die Strecke: Der rund elf Kilometer lange Hindenburgdamm verbindet die Insel mit dem Festland. Ohne diese Verbindung bliebe nur die Fähre. Über den Damm gelangen Urlauber, Einheimische und allerlei Güter per Zug auf die Insel. Damit auch Autofahrer mit ihren Wagen bequem nach Sylt kommen, nutzen zahlreiche Autozüge die 1927 eröffnete Verbindung durch die Nordsee. Und um diese lukrative Trasse gibt es Streit.

Zwei Firmen fahren die Insel an

Der Unternehmenskampf: 2015 hatte sich der Anbieter RDC bei der Vergabe teilweise gegen die Deutsche Bahn durchsetzen können. Demzufolge dürfen beide Firmen mit Autozügen auf die Insel fahren. Daraufhin weitete die Deutsche Bahn jedoch auch ihrerseits das Angebot aus – mit dem umstrittenen „Sylt-Shuttle Plus“. Da diese Autozüge als Fernverkehr zählen und bereits ab Bredstedt statt erst ab Niebüll verkehren, konnte die Bahn verhindern, dass RDC weitere Zuschläge erhält. Dieses „Plus“-Angebot ist jedoch langsamer und teurer als der Nahverkehr. Es sorgte im eng getakteten Fahrplan für Verspätungen – auch im Regionalverkehr. Zahlreiche Pendler, aber auch Sylter Arbeitgeber protestierten.

Fahrer bleiben bei Überfahrt in Autos sitzen

Das neue Angebot: RDC möchte heute den regulären Betrieb mit zahlenden Autofahrern und deren Fahrzeugen zwischen Westerland und Niebüll aufnehmen. Dafür schaffte das Unternehmen einstöckige Transportwagen vom Typ „Sps“ und „Snps“ an. Sie strahlen in frischem blauen Lack und sind mit Lautsprechern und speziellen Notbremsen ausgerüstet. Dies ist notwendig, da die Fahrer bei der 35-minütigen Überfahrt in ihren Autos sitzen bleiben. Die einfache Fahrt soll es ab 40 Euro geben, die Deutsche Bahn verlangt 52 Euro.

Die Einschränkungen: Auch wenn RDC nun startet, soll es zunächst nur ein abgespecktes Angebot geben. Wegen Gleisbauarbeiten an der Strecke und im Bahnhof Westerland fährt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zunächst nur werktags zweimal täglich hin und her. Außerdem soll der Zug erst mal nur halb so lang wie geplant sein, jeweils 30 Autos können mit. Erst von Dezember an will RDC täglich je sieben Verbindungen mit normal langen Zügen anbieten. Dann, so verspricht es Geschäftsführer Karsten Nagel, gehe es „richtig los“.

