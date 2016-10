Neuntklässler prima in Deutsch und Englisch

„IQB-Bildungstrend“: Schüler im Land zählen zu den Aufsteigern

Kiel - Die Neuntklässler im Land gehören in Deutsch und Englisch zu den besten in Deutschland. In beiden Fächern behaupten sie sich im Ländervergleich unter den ersten Dreien. Dies geht aus dem „IQB-Bildungstrend“ hervor, den die Kultusministerkonferenz (KMK) gestern in Berlin präsentierte.

Die Studie – eine regionale Ergänzung zum internationalen Pisa-Test – vergleicht aktuelle Daten mit dem ersten Neuntklässler-Test in Deutsch und Englisch von 2008/2009. Diesmal nahmen mehr als 37 000 Mädchen und Jungen der neunten Jahrgangsstufe aus mehr als 1 700 Schulen teil. Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen Jahren mit am meisten verbessert. Weitere Aufsteiger sind Brandenburg und Sachsen.

In Deutsch rangieren die Schüler aus dem Land beim Lesen auf Platz zwei, in Orthografie und Zuhören jeweils auf Rang drei. Nur die Bayern und Sachsen sind davor. In Englisch kommen die Schleswig-Holsteiner beim Hörverstehen sogar auf den Spitzenplatz, im Leseverstehen sind sie zweiter.

Insgesamt haben sich die Schüler der neunten Klassen in Deutschland im Fach Englisch deutlich verbessert, in Deutsch dagegen herrscht Stagnation. Als positiv heben die Bildungsminister hervor, dass bundesweit zwei von drei Schülern die Regelstandards in deutscher Orthografie (Rechtschreibung) schon ein Jahr vor dem Mittleren Schulabschluss schaffen. In Englisch hätten etwa vier von zehn Schülern diese frühzeitige Kompetenz.

Im Land freuten sich Politiker über das gute Abschneiden in dem Leistungsvergleich. Bildungsministerin Bitta Ernst (SPD) sagte, die akzeptierte Schulstruktur mit dem Zwei-Säulen-Modell (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) biete einen guten Rahmen, um sich auf die Verbesserung der Qualität des Unterrichts zu konzentrieren. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Astrid Henke, meinte, an den seit 2007 eingeführten Gemeinschaftsschulen gebe es mehr Lernzeit und mehr Differenzierungsmöglichkeiten als an den Haupt- und Realschulen davor. Der gemeinsame Unterricht führe zudem dazu, dass leistungsschwächere Schüler von den besseren lernen können.

Das Bildungsministerium sieht auch eine Bestätigung für Programme wie „Lesen macht stark – niemanden zurücklassen“. Darüber seien mit Lesemappen bisher mehr als 77 000 Schüler gefördert worden. Rund 600 sogenannte Lesecoaches sind dabei im Einsatz. Eine wichtige Rolle spielt dem Ministerium zufolge auch ein ausgeprägter Fortbildungsfleiß der Lehrer in Schleswig-Holstein.

Die Arbeitsbedingungen an den Schulen hätten sich in den vergangenen Jahren verbessert, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Der „Schulfrieden“, also der Verzicht auf erneute Veränderungen der Schulstruktur, müsse auch künftig Bestand haben.

Auch die Neuordnung der Lehrerbildung gebe den Schulen Ruhe und die nötige Luft zum Atmen, meinte Jette Waldinger-Thiering vom SSW. Es gebe aber immer noch Lehrermangel und deshalb keine Chancengleichheit für alle Schüler, monierte der Pirat Sven Krumbeck. - dpa