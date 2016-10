Nord-CDU will Flüchtlinge fördern und fordern

Christdemokraten bekennen sich zum Begriff der Leitkultur

+ Der CDU-Landesvorsitzende Ingbert Liebing möchte den Spracherwerb von Flüchtlingen stärker fördern. - Archivfoto: dpa

Kiel - Von Wolfgang Schmidt. Deutsche Leitkultur akzeptieren, Sprache lernen, Wohnsitz zuweisen, Sport fördern – das sind Kernpunkte eines Entwurfs der Nord-CDU für ein Integrationsgesetz. Als tragende Grundgedanken nannte der CDU-Landesvorsitzende Ingbert Liebing gestern Fördern und Fordern.

Wer Sprachkurse verweigere, solle auch keinen Dolmetscher bezahlt bekommen. „Wer volljährig ist und sich in den vorangegangenen sechs Jahren mindestens drei Jahre in Deutschland ständig aufgehalten hat, soll sich mit jedermann in deutscher Sprache angemessen verständigen können“, heißt es in dem Entwurf, über den der Landtag in der kommenden Woche in erster Lesung beraten wird.

Spracherwerb müsse eingefordert werden, sagte Liebing. Integration bedeute auch, dass „die hiesige Leitkultur der Grundwerte uneingeschränkt akzeptiert wird“. Die CDU plant mit dem Gesetzentwurf außerdem, die Integrationspauschale für jeden ankommenden Flüchtling um 500 Euro auf 2 500 Euro anzuheben. Die Pauschale wird an die Kommune gezahlt, die den jeweiligen Flüchtling aufnimmt. Die Mehrkosten bezifferte die CDU auf neun Millionen Euro.

Wenn jemand früher als nach sechs Wochen in eine Kommune geschickt wird, soll diese für zusätzlichen Integrationsaufwand 250 Euro je Woche bekommen.

Die CDU will auch festschreiben, dass Flüchtlinge mindestens sechs Wochen lang in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, weil dies die spätere Integration in den Kommunen erleichtere. In den Erstaufnahmen sollen die Migranten laut Liebing mit Kultur, Sitten und Rechtsgrundlagen vertraut gemacht werden und anfangen, Deutsch zu lernen. Migranten, die nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen können, soll der Wohnsitz zugewiesen werden. Damit solle eine Ballung sozialer Probleme zum Beispiel in Kiel und Lübeck vermieden werden, sagte Liebing.

Zu den Schwerpunkten im CDU-Gesetzentwurf gehören auch die Durchsetzung der Ausreisepflicht, die Rückkehr zu einer landeseigenen Abschiebehaftanstalt und die Sportförderung für Migranten. Fraktionschef Daniel Günther warf den Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und SSW vor, sie hätten das Thema Flüchtlinge in Vergessenheit geraten lassen. Aus Günthers Sicht wäre es möglich, das Gesetz nach einer vernünftigen Anhörung bereits im Januar zu beschließen. Allerdings gibt es in einer Reihe von Punkten gravierende Differenzen zur Koalition. - dpa