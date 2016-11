Piraten wollen Probebohrungen im Wattenmeer verhindern

Initiative stellt sich gegen Pläne des Unternehmens Dea

+ Gegen die geplanten Ölbohrungen der Dea im Wattenmeer kommt Protest auf. - Archivfoto: dpa

Kiel - Die Piratenfraktion im Landtag will per Gesetzesänderung Probebohrungen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer verbieten. In das Nationalparkgesetz solle ein Satz aufgenommen werden, der klarstellt, dass unter die verbotenen Erdölbohrungen jede Bohrung zur Aufsuchung oder Gewinnung von Öl fällt, sagte der Chef der Piratenfraktion, Patrick Breyer, gestern. Das Wattenmeer sei ein extrem sensibler Raum, der von wirtschaftlicher Nutzung freigehalten werden sollte.

Hintergrund der Piraten-Initiative sind Pläne der Deutsche Erdöl AG (Dea), Erkundungsbohrungen an drei Stellen im Land und westlich von Cuxhaven im niedersächsischen Wattenmeer vorzunehmen. Entsprechende Anträge für Erkundungsbohrungen hat das Unternehmen bereits gestellt, die Genehmigungen stehen noch aus.

Breyer kritisiert, die Landesregierung und insbesondere Umweltminister Robert Habeck (Grüne) spielten auf Zeit. Habeck wolle die Entscheidung über eine Genehmigung der Anträge bis nach der Landtagswahl im Mai liegen lassen und sich so vor der Verantwortung drücken, sagte Breyer.

Umweltschutzorganisationen wie WWF und Greenpeace gehen zwar davon aus, dass auch mit dem bestehenden Nationalparkgesetz Probebohrungen ausgeschlossen sind, begrüßen die Piraten-Initiative aber dennoch. Um rechtlich auf der ganz sicheren Seite zu sein, halte der WWF die Änderungsvorschläge für gut, sagte der Leiter des WWF-Wattenmeerbüros, Hans-Ulrich Rösner. Er appellierte an den Landtag, durch eine Änderung des Nationalparkgesetzes zweifelsfrei jede Suchbohrung nach Öl im Wattenmeer außerhalb der bestehenden Förderinsel Mittelplate auszuschließen.

Greenpeace-Ölexperte Jörg Feddern sagte, eine Präzisierung des Gesetzes könne hilfreich sein, um die Probebohrungen zu verhindern. Greenpeace will zudem morgen Umweltminister Habeck 24 000 Postkarten gegen Ölbohrungen im Wattenmeer überreichen. - dpa