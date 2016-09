Spezialisten trainieren auf dem Marinestützpunkt in Kiel Einsatzszenarien

Polizei übt mit Franzosen

+ © dpa Spezialisten der Bundespolizei versuchen, einen als Demonstranten verkleideten Beamten in einem zwischen Bäumen befestigten Schlauchboot festzunehmen. © dpa

Kiel/Paris - Von Matthias Hoenig. Es ist nur ein Übungsszenario, aber es kann jederzeit genau so passieren: Ein Umwelt-Aktivist hat sich in einem Baumwipfel festgekettet, seine Hand steckt in einem Rohr, das wiederum in einem schweren Betonklotz verankert ist.

Spezialkräfte der Bundes-Bereitschaftspolizei sichern den Baum mit Seilen, klettern zu der Übungspuppe, befreien deren Arm mit Spezialgerät und seilen sie sicher ab. „Wir sind überall dort im Einsatz, wo Aktivisten Gefährdungssituationen hervorrufen“, erklärt Thomas Albers von der Bundes-Bereitschaftspolizei und Organisator der deutsch-französischen Fortbildung gestern auf dem Marinestützpunkt in Kiel.

Mit roten Flatterbändern ist die Übungswiese mit hohen Bäumen abgesperrt: Neben der Bundes-Bereitschaftspolizei sind auch Kräfte der Landespolizei Nordrhein Westfalen sowie Polizisten aus Frankreich bei der einwöchigen Übung bis Freitag dabei – insgesamt rund 50 Mann. In schwarzen Overalls, geschützt und gesichert durch Helme, Seile und Karabinerhaken trainieren die Spezialisten Einsatzszenarien.

OSZE-Gipfel und G20 Gipfel im Blick

„Wir haben unter anderem den OSZE-Gipfel am 8./9 Dezember und den G20 Gipfel am 7./8. Juli 2017 – beide in Hamburg – im Blick“, sagt Albers. Der Erste Polizeihauptkommissar leitet die technische Hundertschaft der Bundes-Bereitschaftspolizei in Ratzeburg, die zur Übung ihre Gruppe „Taktisch-Technische Maßnahmen in Höhen und Tiefen“ geschickt hat.

In ganz Deutschland gibt es nur wenige solcher Gruppen. Ziel solcher Übungen ist es, dass die begrenzten Kräfte in Einsätzen zusammengezogen und problemlos zusammenarbeiten. „Es geht um einen Erfahrungsaustausch, das Vertiefen der Techniken und Materialkunde, damit man auf dem Stand der Technik ist“, sagt Lutz Richter, Truppführer eines Höhen-Interventionsteams aus Köln. Aber das Üben hilft auch für die konkreten Einsätze. Seit 2012 gibt es immer wieder Protestaktionen durch Umweltschützer im Hambacher Forst wegen des Braunkohle-Tagebaus – und Spezialkräfte der Polizei räumen dann.

dpa