Mit dem Schuhkarton über den Nord-Ostsee-Kanal

Mathias Hoffmann steuert seit sechs Jahren in Kiel die Fähre „Adler I“

+ Mathias Hoffmann steht auf dem Deck der Kanalfähre „Adler I“. Das 14 Meter lange Schiff verbindet die beiden Kieler Stadtteile Holtenau und Wik am Nord-Ostsee-Kanal im Linienverkehr miteinander. - Foto: dpa

Kiel - Von André Klohn. Die Sonne glitzert auf den seichten Wellen. Sie schlagen rhythmisch gegen den Bug der „Adler I“. Mit einem kleinen Bogen bahnt sich Mathias Hoffmann am Steuer der Kanalfähre durch das Fahrwasser eines Containerschiffs seinen Weg zum anderen Kanalufer. Von morgens bis abends bringt die Fähre Fußgänger und Fahrradfahrer über die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt.

Eine Überfahrt vom Kieler Stadtteil Holtenau in den Stadtteil Wik dauert nur drei Minuten. „Wenn ich Slalom fahren muss, sind es auch mal fünf Minuten“, sagt Hoffmann. Seit sechs Jahren steht der Seemann am Steuer der 14 Meter langen Fähre. „Das ist der entspannteste Job, den ich je hatte“, sagt Hoffmann. „Die Einheimischen sprechen mich zwar meistens mit Käpt’n an, aber eigentlich bin ich ja Fährführer.“

Auf sechs Tage „Kanalfahrt“ folgen für ihn drei freie Tage. Der Fahrplan ist streng getaktet. Während der Sommermonate legt er 124-mal am Tag ab, im Winter gibt es „nur“ 108 Abfahrten.

An diesem Tag ist die Fähre voll. Bis zu 49 Personen und zwei Dutzend Fahrräder passen rauf. Das bedeutet pro Tag? „Während der Sommermonate sind 3 000 bis 4 000 Menschen an Bord, im Winter immer noch bis zu 1 000.“

Viele Pendler sind regelmäßig mit „Adler I“ unterwegs. Man kennt sich. „Die Passagiere nennen das Schiff liebevoll Schuhkarton“, sagt der 56-Jährige. „Und ein bisschen sieht es ja auch so aus.“ Die Fahreigenschaften des kleinen Kahns sind nicht jedes Seemanns Sache, wenn man Hoffmann glaubt: „Das hat schon seine Launen, das kleine Ding.“ Gesteuert wird die Fähre über die drehbare Schraube. Das fühle sich ungefähr so an, „als wenn man eine Badewanne steuert“. Fehler verzeihe das Schiff nicht. Viele kämen damit nicht zurecht und suchten sich schnell wieder einen anderen Job. „Wir haben etwas Nachwuchsmangel.“

Für den gebürtigen Mecklenburger ist das aber kein Problem. Routiniert schippert er von Stadtteil zu Stadtteil. Zu DDR-Zeiten fuhr er lange Jahre auf einem Fischfabrik-Schiff. „Ich wäre da bis zur Rente gefahren, aber dann kam die Wende.“ Hoffmann ging an Land und schulte um. Doch das Büro war nichts für ihn. „Ich habe an Land immer wieder von der Seefahrt geträumt.“ Mit der Zeit habe es ihn genervt, jeden Tag im Büro zu sitzen.

Nach einer Zwischenstation auf einem Fährschiff in der Nordsee zwischen Sylt, Amrum und Föhr nun also der Nord-Ostsee-Kanal. „Auf das große Wasser will ich nicht mehr“, sagt er. Neben seinem jetzigen Job käme für ihn nur eine andere Aufgabe in Frage. „Ein Passagierschiff auf der Ostsee würde mich reizen – aber erst nach der Rente als Nebenjob.“

Bis dahin stehen noch einige Kanalpassagen an. Für die kurze Fahrt vom einen zum anderen Ufer zahlen die Passagiere nichts. Grundlage für die kostenlose Querung des Nord-Ostsee-Kanals mit Fähren ist der Planfeststellungsbeschluss zum Bau des Kanals aus dem 19. Jahrhundert, sagt die Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Claudia Thoma. - dpa