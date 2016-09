Schwieriger Neustart

Schleswig-Holstein wird 70 Jahre alt: Renate Delfs über die Jahre nach dem Krieg

+ Die Schriftstellerin und Schauspielerin Renate Delfs sitzt in Flensburg im Garten ihres Hauses. - Foto: dpa

Flensburg - Von Alexander Preker. Schleswig-Holstein feiert seinen 70. Geburtstag. Schauspielerin Renate Delfs erinnert sich noch gut an die Zeit der Gründung. Sie blickt mit gemischten Gefühlen auf diese Zeit zurück. „Wir waren erleichtert, dass der Krieg vorbei war, wir wussten, was passiert war, und das zu verarbeiten war mit das Schlimmste“, erinnert sich die Flensburgerin. Ihre Fernsehrollen in „Nicht von schlechten Eltern“, dem „Landarzt“ oder „Donna Leon“ lagen da in weiter Ferne.

Noch unter der Nazi-Diktatur hatte die heute 91-Jährige ein Studium der Theaterwissenschaften in Jena aufgenommen. „Doch nicht mal ein ganzes Semester, dann mussten wir wieder zu den Fahnen eilen“, erzählt sie. Im Reichsarbeitsdienst schuftete sie täglich zwölfeinhalb Stunden in einer Gießerei – bis die Briten kamen. „Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag genau ich meine Sachen packte, irgendwann ging ich einfach nicht mehr hin.“

Es folgte eine Buchhändlerlehre. Kaufen konnte man die Werke in dem Laden zunächst aber nicht. „Das war eine Leihbücherei, erst mit der Währungsreform änderte sich das.“ Überhaupt sei die Zeit schwer gewesen. „Als wir jung verheiratet waren, konnten wir uns gar nichts leisten“, erinnert sich Delfs an die frühen Fünfziger mit ihrem Mann. Er arbeitete als junger Arzt in einer Klinik – „und wenn er Glück hatte, gaben die Schwestern einem etwas zu Essen ab“. Schleswig-Holstein galt damals als eines der ärmsten Länder der Republik.

Ehe sich Renate Delfs ab Mitte der Sechziger der Schauspielerei widmen konnte, arbeitete sie nach der Lehre gut zehn Jahre beim Verband der Spirituosenindustrie im Norden. Keine Berufung, aber Arbeit, bei der sie mit den anderen Bundesländern um die Rohstoffe für die Schnapsproduzenten konkurrierte.

Prägender blieben für sie jedoch die Bücher: Zu ihrer Jugendliebe für Schiller gesellten sich plötzlich Werke von Autoren, von denen sie noch nie gehört hatte: Stefan Zweig, Thomas Mann und andere von den Nazis verfemte Schriftsteller. „Sensationell, als man da hinter kam“, erzählt sie.

Erfahren musste sie diese und andere Freiheiten jedoch weitgehend ohne direkte Hilfe britischer Befreier. Es sei zwar schön gewesen, wenn man englische Soldaten kannte, „dann bekam man manchmal ‘ne Zigarette“, erzählt sie – schiebt aber sofort nach: „Sie durften ja nicht mit uns fraternisieren.“

Verglichen mit vielen anderen Menschen nach dem Krieg habe sie es jedoch immer noch leicht gehabt, sagt Delfs. „Ich war in meiner Heimat, viele hatten meinen Vater gekannt und mir weitergeholfen“, erinnert sie sich mit Blick auf die zahlreichen Flüchtlinge, die nach dem Krieg nach Schleswig-Holstein kamen. 1939 hatte das Land 1,6 Millionen Einwohner, 1949 waren es 2,7 Millionen.

Da Flensburg nahezu unzerstört geblieben war, lockte die Stadt aber auch viele Nazis an. Zum Kriegsende hatte die letzte Reichsregierung unter Großadmiral Karl Dönitz in der Marineschule Mürwik ihren Sitz. Und die NS-Zeit beschäftigt die Flensburger Ehrenbürgerin Delfs bis heute. Unter dem Titel „Nimm mich mit nach Gestern...“ veröffentlichte sie zusammen mit der 37-jährigen Schauspielkollegin Rike Schmid einen Briefwechsel. In ihm versucht Delfs eine Antwort auf Schmids Frage: „Warum habt ihr euch das gefallen lassen?“ - dpa