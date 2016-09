Streit um Sturmgewehre für die Streifenwagen im Land

CDU und FDP fordern nach Festnahme von mutmaßlichen IS-Terroristen den Kauf

+ Über bessere Schutzwesten, stärkere Helme und neue Waffen für Spezialkräfte der Polizei hat sich die Landesregierung geeinigt. Strittig ist weiter der Einsatz von Langwaffen in Streifenwagen. - Foto: dpa

Kiel - Bessere Schutzwesten ja, stärkere Helme auch, aber was ist nun mit Langwaffen für Polizei-Streifenwagen in Schleswig-Holstein? Beim möglichen Kauf von Sturmgewehren liegen die Meinungen nicht nur zwischen Regierung und Opposition, sondern auch innerhalb der Koalition weiter auseinander.

Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen IS-Terroristen in Schleswig-Holstein diskutierte der Landtag gestern über die Terrorabwehr. Die Koalition will noch im Herbst darüber entscheiden, ob sie mit ihrem 14-Millionen-Euro-Paket für die Polizei auch Langwaffen anschafft. Innenminister Stefan Studt (SPD) machte im Parlament klar, dass es dabei nicht um die Bundeswehr-Variante des Sturmgewehrs gehe, sondern um das „G36C“.

Studt wies Kritik zurück, das Land stimme sich nicht genügend mit anderen Bundesländern ab. „Wir haben die Notwendigkeit einer weiteren Anpassung der Ausstattung erkannt“, sagte er. Im Vordergrund stehe für die Regierung die Schutzausstattung der Beamten im Land. Den Einsatz in der vergangenen Woche wertete er als gutes Beispiel dafür, „dass auf unseren Rechtsstaat Verlass ist“.

CDU und FDP warfen der Landesregierung dagegen vor, die Ausrüstung der Polizei im Land angesichts der Terrorgefahr nicht schnell genug zu verbessern. „Der Innenminister hat sich offensichtlich im Kabinett nicht durchsetzen können“, sagte der FDP-Innenpolitiker Ekkehard Klug. Viel später als in anderen Bundesländern werde mit der Beschaffung von Waffen begonnen.

Einsatz des G36C kritisch

Mittwoch hatten sich die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und SSW zwar über die Ausrüstung der Polizisten mit Schutzwesten, -helmen sowie -brillen sowie über neue Waffen für Spezialkräfte verständigt. Die Entscheidung über den Kauf von Langwaffen für die Streifenwagen wurde aber verschoben. Nicht nur die Grünen, sondern auch Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) sehen den Einsatz des G36C kritisch.

Nach Ansicht des CDU-Innenpolitikers Axel Bernstein muss das Land aber nicht nur bei der Schutzausrüstung, sondern auch „bei der Bewaffnung nachlegen“. FDP-Mann Klug bescheinigte den Grünen eine „bizarre Vorstellungswelt“: „Halten Sie dieses Land tatsächlich für so eine Art Grafschaft der Hobbits, wo dank des friedfertigen Küstenampelgewusels nichts Dramatisches passieren kann, sondern bestenfalls in Hamburg – also nach Ihren Vorstellungen offenbar ganz ganz weit weg?“

„Die Landespolizei ist sehr gut aufgestellt“

Die Regierungsfraktionen wiesen die Kritik zurück. „Die Landespolizei ist sehr gut aufgestellt“, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Einen Waffenkauf wolle die Koalition nun „in aller Ruhe prüfen“. An der humanitären Flüchtlingspolitik des Landes werde sich aber nichts ändern. „Wir sollten den Menschen nicht Angst machen, sondern mit Besonnenheit und Klugheit agieren“, sagte Stegner.

Laut Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben ging es in der Debatte nie darum, jeden Streifenwagen in Schleswig-Holstein mit einer Langwaffe auszustatten. Die Polizei müsse im normalen Einsatz weiter ein bürgerliches Gesicht behalten. Zudem verfüge das Spezialeinsatzkommando bereits über entsprechende Langwaffen. Gleichwohl werde es innerhalb der Küstenkoalition in dieser Frage eine schnelle Einigung geben.

dpa