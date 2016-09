Synode der Nordkirche vor Abstimmung über Trau-Zeremonie von Homo-Paaren

Die Segnung schwuler und lesbischer Paare soll der Eheschließung von Mann und Frau gleichgestellt werden

+ Schwule und lesbische Paare sollen in der Nordkirche in Zukunft genauso genauso wie Mann und Frau heiraten können. - Foto: dpa

Travemünde - Gleichgeschlechtliche Paare sollen künftig in der Nordkirche in einer öffentlichen Trau-Zeremonie den Bund fürs Leben schließen können. Einer entsprechenden Vorlage der Kirchenleitung soll die Synode auf ihrer heute beginnenden Tagung zustimmen. Damit würden eingetragene Lebenspartnerschaften von schwulen und lesbischen Paaren in den Augen der Kirche der Ehe zwischen Mann und Frau gleichgestellt. Außerdem soll es bei der dreitägigen Synode unter anderem um das Thema Kirche des gerechten Friedens und um ein neues Gesetz zum Kollektenwesen gehen.

Die Kirchenleitung schlägt der Synode vor, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare künftig als Amtshandlungen zu werten und wie Trauungen und Taufen ins Kirchenbuch einzutragen. Die Paare sollen ein Recht auf die Zeremonie haben. Wenn ein Pastor die Segnung aus theologischen Gründen ablehnt, muss er den zuständigen Propst informieren, der dann für einen Segnungsgottesdienst zu sorgen hat.

Bislang galt in der 2012 gegründeten Nordkirche eine Übergangsregelung, nach der Propst und Gemeinde einer Segnung im Gottesdienst zustimmen mussten.

Wenn die 156 Synodalen dem Vorschlag der Kirchenleitung zustimmen, wäre die Nordkirche die fünfte evangelische Landeskirche, in der sich schwule und lesbische Paare in einem öffentlichen Gottesdienst trauen lassen können.

Offiziell soll die Zeremonie allerdings „Segnung Eingetragener Lebenspartnerschaften“ heißen. Auf den Begriff „Trauung“ wolle die Nordkirche aus Rücksicht auf die Menschen verzichten, denen es schwer falle, diese Zeremonie zu akzeptieren, sagte Landesbischof Gerhard Ulrich bei der Vorstellung des Entwurfs Anfang September. „Die innerkirchliche Debatte wurde mit großem Respekt und theologischer Tiefe geführt“, sagte der Landesbischof damals. - dpa