Weitere Etappe auf dem Weg zur Energiewende

Bau der Stromleitung „Nord-Link“ startet in Nortorf

+ Alle anpacken: Der Startschuss für „Nord-Link“ ist gefallen. Foto: dpa

Nortorf - Mit einem ersten Spatenstich haben Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne) und die norwegische Botschafterin Elisabeth Walaas am Freitag in Nortorf den Bau des Seekabel-Projekts „Nord-Link“ gestartet. Die rund zwei Milliarden Euro teure Stromleitung soll den Austausch erneuerbarer Energien zwischen Deutschland und Norwegen ermöglichen.

Das mehr als 620 Kilometer lange „grüne Kabel“ ist nach Angaben des Kieler Umweltministeriums die erste direkte Stromverbindung zwischen den beiden Ländern.

Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Dann kann mit den Kapazitäten der Wasserkraftwerke in Norwegen den Engpässen im deutschen Übertragungsnetz entgegen gewirkt werden. „Mit der Energiebrücke nach Norwegen wird die Energiewende international“, sagte Habeck.

„,Nord-Link‘ ist ein Zukunftsbaustein der Energiewende“, sagte Habeck. Das „grüne Kabel“ schaffe eine Verbindung zu den Kapazitäten der Wasserkraftwerke in Norwegen und werde Engpässe im deutschen Übertragungsnetz entgegenwirken. „,Nord-Link‘ bringt die Realisierung der Energiewende und die Integration der erneuerbaren Energie auf eine ganz neue Ebene“, sagte Norwegens Botschafterin Elisabeth Walaas. „Nord-Link“ ist als Hochspannungs-Gleichstromübertragung konzipert und hat eine Kapazität von 1 400 Megawatt. NordLink besteht aus einem 516 Kilometer langen Seekabel, das in einer Meerestiefe von bis zu 410 Metern durch deutsche, dänische und norwegische Hoheitsgewässer verlegt wird. Dazu kommen auf deutscher Seite 54 Kilometer Landkabel zwischen Nortorf und Büsum (Kreis Dithmarschen) sowie 53 Kilometer Freileitung auf norwegischer Seite vom Vollesfjord bis Tonstad. An den Endpunkten wird der Gleichstrom in Konverterstationen zurück in Wechselstrom gewandelt, um in das nationale Stromnetz eingespeist zu werden.

Die NordLink-Kabel haben einen Durchmesser von 13 Zentimetern und wiegen bis zu 50 Kilogramm pro Meter. Die Leitung kann mehr als 3,6 Millionen Haushalte in Deutschland mit erneuerbarer Energie versorgen. Gleichzeitig trägt sie den Angaben zufolge zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und der Netzstabilität und soll Engpässen im deutschen im deutschen Stromnetz entgegenwirken. Für die Bauarbeiten werden rund drei Jahre veranschlagt. Der Probebetrieb der Leitung soll Ende 2019 starten.

