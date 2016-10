Abgeordnete kritisieren CDU-Entwurf für Integrationsgesetz scharf

+ Ein Entwurf der CDU für ein Integrationsgesetz stößt auf viel Kritik. - Archivfoto: dpa

Kiel - Populistische Phrasendrescherei, substanzlos und integrationsfeindlich: Abgeordnete der Regierungs- und der anderen Oppositionsfraktionen haben einen Entwurf der Nord-CDU für ein Landes-Integrationsgesetz scharf kritisiert. Weder werde dadurch die Integration gefördert, noch könnten damit Wähler von der rechtspopulistischen AfD zurückgewonnen werden, so der Tenor der Debatte gestern im Landtag.

In ihrem Gesetzentwurf fordern die Christdemokraten die Akzeptanz einer Leitkultur, das Erlernen der deutschen Sprache sowie Sanktionen bei Verweigerung von Sprachkursen. Zu den Schwerpunkten im Entwurf gehören auch die Durchsetzung der Ausreisepflicht, die Rückkehr zu einer landeseigenen Abschiebehaftanstalt und die Sportförderung für Migranten. Zudem soll die Integrationspauschale, die Kommunen für jeden ankommenden Flüchtling erhalten, um 500 Euro auf 2 500 Euro angehoben werden.

Innenminister Stefan Studt (SPD) sagte, in dem Gesetzentwurf stehe wenig Hilfreiches für Schleswig-Holstein. Er beinhalte große Phrasen, aber wenig Substanz in der Sache. Zudem schüre er Ängste und verhindere die Integration. Viele Vorschläge seien nicht auf der Höhe der Zeit, wie etwa der geforderte sechswöchige Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Nach Ansicht des Ministers ist Schleswig-Holstein bei der Integration von Flüchtlingen auf einem guten Weg. „Wir haben einiges vorzuweisen.“ So seien in den vergangenen Monaten wichtige Integrationsverläufe für die Bereiche Sprache, Arbeit, Studium sowie in Aus- und Weiterbildung entwickelt worden. Die Landesregierung kümmere sich konkret um Integration. Er machte aber auch deutlich: „Die eigentliche Mammutaufgabe liegt noch vor uns.“ Diese sei aber nur gemeinsam mit allen Beteiligten zu lösen.

Redner der Koalitionsfraktionen wiesen darauf hin, dass viele der im Entwurf geforderten Dinge in der Realität bereits umgesetzt würden. So würden der Spracherwerb, die Partizipation am Arbeitsleben oder die Teilnahme an Sportvereinen gefördert. „Vieles, was sie fordern, machen wir längst“, sagte SPD-Chef Ralf Stegner.

Stegner räumte ein, es gebe Bürger mit berechtigten Sorgen, über deren Lösung nachgedacht werden müsse. Die Angebote von Rechtspopulisten an diese Menschen seien aber keine Lösungen, sondern Sackgassen und Holzwege. „Wir haben die Aufgabe, diesen Menschen tatsächliche Lösungen anzubieten, statt zu versuchen, aus diesen Ängsten für uns noch politisches Kapital zu schlagen.“ Stegner warf der CDU vor, mit dem Gesetzentwurf „einmal mehr genau die Ängste und Ressentiments zu bedienen, die unserer politischen Verantwortung als demokratische Parteien in diesen schwierigen Zeiten widerspricht“.

Ähnlich äußerten sich die Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben und der SSW-Abgeordnete Lars Harms. Sie kritisierten, dass die Christdemokraten bedienten Ängste vor der kulturellen Fremdheit der Flüchtlinge. Sie täten nichts, um konstruktiv den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stärken, sagte von Kalben an die CDU gewandt. „Im Gegenteil.“ - dpa