Zahl der Oberschüler deutlich gestiegen

Ministerin Britta Ernst sieht Land auf Weg zur Bildungsgerechtigkeit

+ Bildungsministerin Britta Ernst ist froh über die steigende Zahl von Schülen an Oberstufen. - Foto: Carsten Rehder/Archiv

Kiel - Auf dem Weg zu mehr höheren Bildungsabschlüssen ist Schleswig-Holstein nach Ansicht von Schulministerin Britta Ernst gut vorangekommen. Die Zahl der Schüler an Oberstufen hat sich seit dem Schuljahr 2010/2011 von 37 000 auf 45 600 erhöht, sagte die SPD-Politikerin gestern im Landtag. Davon entfielen 4 000 Schüler auf Gemeinschaftsschulen. Dort neue Oberstufen einzurichten, wird von CDU und FDP seit langem massiv kritisiert, weil aus ihrer Sicht der Bedarf eigentlich nicht vorhanden ist und kleine Oberstufen teuer seien.

Das Land sei dem Ziel, mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, ein gutes Stück näher gekommen, sagte Ernst. Derzeit arbeiten 41 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Dafür werden jeweils dauerhaft mindestens 50 Schüler benötigt. Die zusätzlichen Stellen für die Oberstufen an Gemeinschaftsschulen gingen nicht zu Lasten anderer Schularten, betonte die Ministerin. In dieser Legislaturperiode sei die Unterrichtsversorgung an allen Schularten verbessert worden.

An den drei Standorten Sandesneben, Nortorf und Bordesholm seien aber durchaus noch mehr Schüler zu wünschen, sagte Ernst. Sorge bereite die unterschiedliche regionale Verteilung der Oberstufen an Gemeinschaftsschulen. „Das hat zur Folge, dass Schüler in Steinburg, in Ostholstein und im Lauenburgischen mehr höhere Abschlüsse erreichen als an der Westküste.“ Dort gebe es Handlungsbedarf. Bildungsgerechtigkeit bedeute auch gleiche Chancen in allen Landesteilen. - dpa