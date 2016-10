Zahl der Wohnungseinbrüche geht zurück

Bis Ende September 4 735 Taten weniger gemeldet / Land startet Förderprogramm für Schutz in Privathäusern

+ Das Land möchte Privathäuser mit einem Förderprogramm besser vor Einbrüchen schützen. - Archivfoto: dpa

Kiel - Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein ist nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Jahres um gut 14 Prozent zurückgegangen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes von gestern wurden 4 735 Wohnungseinbrüche bis Ende September gemeldet – 787 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Innenminister Stefan Studt (SPD) sagte in Kiel, die Strategie zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen zeige Erfolge. Als weiterer wichtiger Baustein im Kampf gegen diese „perfide Form von Kriminalität“ – schließlich werde in die Intimsphäre der Menschen eingedrungen – sei jetzt das erste Landesprogramm zum Einbruchschutz aufgelegt worden.

Bis 2018 stehen 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm richtet sich an Eigenheimer, nicht an Mieter. „Wir geben den Eigentümern von selbst genutztem Wohnraum ein wichtiges Instrument an die Hand, um sich vor Einbrechern zu schützen“, sagte Studt. Unterstützt werden Einbruchschutzmaßnahmen in bestehenden Häusern, nicht aber in Neubauten. Studt betonte, besserer Einbruchschutz habe dazu beigetragen, dass zuletzt 41 Prozent der Einbruchsversuche gescheitert seien.

Gefördert werden unter anderem der Einbau einbruchshemmender Haus- und Wohnungseingangstüren und solcher Fenster, von Gittern und Rollläden sowie Einbruchs- und Überfallmeldeanlagen.

Der Zuschuss beträgt 20 Prozent, maximal 1 600 Euro pro Maßnahme. Förderfähig sind nur Maßnahmen, die mindestens 2 000 Euro kosten. Möglich ist auch eine Kombination mit barrierereduzierenden oder energieeinsparenden Maßnahmen. Der maximale Gesamtzuschuss steigt dann auf 3 600 Euro. Anträge können ab sofort bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein gestellt werden.

Eine doppelte Förderung für dieselben Maßnahmen durch das Land und das KfW-Förderprogramm des Bundes sei nicht möglich, ergänzte das Innenministerium. - dpa