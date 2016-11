Polizist attackiert? Staatsanwalt ermittelt gegen Hannover-Keeper

Ärger nach der Party

Hannover - Erneut droht einem Fußballer Ärger mit der Justiz: Hannover-96-Profi Samuel Sahin-Radlinger soll angetrunken einen Polizisten geschubst haben.

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Ermittlungen gegen 96-Torhüter Sahin-Radlinger eingeleitet. Dem Keeper des Fußball-Zweitligisten wird Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Thomas Klinge kam es am frühen Dienstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der kein Beamter verletzt worden sei. Der Verein bestätigte den Vorfall. Eine Strafe gegen den Profi, der am Mittwoch am Training teilnahm, sei nicht vorgesehen.

Mehrere Polizisten mussten ihn bändigen

Radlinger, der am Montagabend seinen 24. Geburtstag gefeiert hatte, war nach der Party mit seiner Frau von der Polizei angehalten worden. Die Schauspielerin Sila Sahin, die am Steuer saß, konnte ihren Führerschein nicht vorweisen. Deshalb sei man in die Wohnung des Paares gefahren, wo der angetrunkene Spieler einen Polizisten geschubst und beleidigt haben soll.

Mehrere Beamte mussten den aufgebrachten 96-Keeper bändigen und nahmen ihn mit auf die Wache. „Nachdem der Vorgang aufgenommen wurde, konnte er die Dienststelle kurze Zeit später wieder verlassen“, sagte Klinge. Der Österreicher Radlinger steht seit 2011 bei Hannover 96 unter Vertrag.

Just am Mittwoch musste sich ein anderer prominenter (Ex-)Torhüter vor Gericht verantworten: Am Amtsgericht Starnberg werden Nötigungsvorwürfe gegen den früheren Nationaltorwart Jens Lehmann verhandelt.

