Kurzeinsatz im Ligapokal: Schweinsteiger darf für ManUnited ran

„Red Devils“ erreichen Halbfinale

+ © dpa Zurück auf dem Platz: Bastian Schweinsteiger feierte im Ligapokal-Viertelfinale sein Comeback bei Manchester United. © dpa

Manchester - Das Ligapokal-Viertelfinale zwischen Manchester United und West Ham United war für Bastian Schweinsteiger ein besonderes Spiel. Der Weltmeister gab seinen Saisoneinstand.

Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat beim englischen Rekordmeister Manchester United ein umjubeltes Pflichtspiel-Comeback gefeiert. Beim 4:1 (1:1)-Erfolg der Red Devils im Ligapokal-Viertelfinale gegen West Ham United wurde der 32-Jährige am Mittwochabend in der 87. Spielminute unter tosendem Applaus der Zuschauer für Stürmer Anthony Martial eingewechselt.

Schweinsteiger war von Starcoach Jose Mourinho vor der Saison aussortiert worden und hatte unter dem Portugiesen noch keine Minute gespielt. Am Sonntag hatte er in der Premier League beim 1:1 gegen denselben Gegner etwas überraschend erstmals wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen dürfen. Noch am Wochenende hatte der neu gewählte Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, jedoch ein baldiges Karriereende des früheren Münchners vorausgesagt.

Doppelpacks von Ibrahimovic und Martial

Im Ligapokal gegen West Ham trafen für Manchester Superstar Zlatan Ibrahimovic (2./90.+3) und Martial (48./62.) jeweils doppelt. Teammanager Mourinho wurde wenige Stunden vor Spielbeginn vom englischen Fußballverband FA für die Partie gesperrt, nachdem er am Sonntag im Ligaspiel gegen eine Wasserflasche getreten hatte und daraufhin von Schiedsrichter Jonathan Moss auf die Tribüne geschickt worden war. Mourinho muss zudem umgerechnet rund 18.700 Euro zahlen.

Der FC Arsenal ist derweil mit einer B-Elf in der Runde der letzten Acht gescheitert. Der Champions-League-Teilnehmer unterlag dem FC Southampton mit 0:2 (0:1). Teammanager Arsène Wenger schonte dabei zahlreiche Stammkräfte, die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi standen nicht einmal im Kader. Jordy Clasie (13.) und Ryan Bertrand (38.) trafen für die Gäste.

Am Dienstag hatten bereits der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp (2:0 gegen Leeds United) und Hull City (4:2 i.E. gegen Newcastle United) das Halbfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, erreicht. Das Finale findet am 26. Februar im Londoner Wembley Stadion statt.

sid