Bayern baut neues Nachwuchszentrum in Asien

München - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München weitet sein Engagement in China aus. Im Ökopark in Qingdao soll nun ein neues Nachwuchszentrum etabliert werden.

Der Klub hat am Donnerstag in der chinesischen Botschaft in Berlin eine "umfassende Partnerschaft" mit dem deutsch-chinesischen Ökopark in Qingdao geschlossen. Dort soll ein Nachwuchszentrum, die "FC Bayern Football School" etabliert werden.

Trainer des FC Bayern werden laut Verein ständig vor Ort präsent sein, umgekehrt sollen chinesische Spieler und Trainer in München geschult werden. Damit soll laut Jörg Wacker, Vorstand Internationalisierung und Strategie des FC Bayern, der Fußball in China weiterentwickelt und die Marke FC Bayern in Asien gestärkt werden.

Auch der FC Barcelona hat bereits eine Fußballschule in Qingdao eröffnet. Der deutsch-chinesische Ökopark ist ein Demonstrationsprojekt für nachhaltige Entwicklung in der Entwicklungszone für Wirtschaft und Technologie der Küstenstadt in der Provinz Shandong.

