Bayern-Gegner Atletico Madrid mit klarem Sieg

Primera Division

+ © dpa die Atletico Spieler Diego Godin (links) und Angel Correa jubeln nach dem 1:0. © dpa

Madrid - Atletico Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit einem klarem Sieg gegen CA Osasuna den Anschluss an das Spitzentrio gewahrt.

Am 13. Spieltag der Primera Division gewann das Team von Trainer Diego Simeone 3:0 (2:0) bei Aufsteiger CA Osasuna und liegt nach seinem siebten Saisonsieg mit 24 Punkten hinter dem FC Barcelona (26) auf Rang vier. Titelverteidiger Barca hatte am Abend die Gelegenheit, mit einem Sieg bei Real Sociedad den FC Sevilla (27) zu überholen und auf den zweiten Platz hinter den souveränen Spitzenreiter Real Madrid (33) vorzurücken.

Für Atletico, am 6. Dezember in der Champions League an der Isar letzter Gruppengegner des deutschen Rekordmeisters Bayern München, erzielten Diego Godín (36.), Kevin Gameiro (38.) und Yannick Ferreira-Carrasco (90.) die Treffer. Atletico steht in der Gruppe D der Königsklasse bereits als Sieger vor den Bayern fest.

sid