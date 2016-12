Befreiungsschlag für TSV 1860 - Sandhausen siegt beim Club

Zweite Liga am Samstag

München - Der TSV 1860 gelingt der erste Sieg unter Interimstrainer Daniel Bierofka. Die Löwen gewannen glücklich und spät gegen Dresden. Sandhausen demontiert den Club.

Der tief in der Krise steckende Fußball-Zweitligist 1860 München hat im zweiten Spiel unter Interimstrainer Daniel Bierofka den ersten Sieg geholt. Gegen den nach sechs Spielen wieder geschlagenen Aufsteiger Dynamo Dresden kamen die Löwen zu einem 1:0 (0:0). Levent Aycicek (89.) sicherte den Löwen den Dreier.

Der 1. FC Nürnberg tritt derweil weiter auf der Stelle. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen unterlagen die Franken 1:3 (0:1). Der Club, dessen Trainer Alois Schwartz im Sommer aus Sandhausen gekommen war, hat damit nur eine seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die Sandhäuser, mit 22 Punkten Tabellenachter, kassierten in den letzten vier Partien nur eine Niederlage und siegten dabei dreimal.

Andrew Wooten (28.) hatte die Gäste in Führung gebracht, die ab der 42. Minute und der Gelb-Roten Karte für Kapitän Stefan Kulovits in Unterzahl spielen mussten. Philipp Klingmann (55.) erhöhte auf 2:0 für den SVS, der sich als sehr effektiv im Torabschluss zeigte. Daniel Lukasik (76.) sorgte für das 3:0, Guido Burgstaller (82.) stellte mit seinem zwölften Saisontor den Endstand her.

Der letztjährige 1860-Retter Bierofka hatte als Nachfolger des entlassenen Kosta Runjaic zum Auftakt eine 1:2-Niederlage bei Spitzenreiter Eintracht Braunschweig kassiert. Dresden ist jetzt Tabellensiebter.

sid