Hertha BSC bindet Leistungsträger bis 2019

Kapitän bleibt in der Hauptstadt

+ © AFP Vedad Ibisevic hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC bis 2019 verlängert. © AFP

Berlin - Kapitän Vedad Ibisevic bleibt dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC treu. Der Bosnier verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2019.

Das gab Manager Michael Preetz auf der Mitgliederversammlung der Berliner am Montagabend bekannt. Der 32-Jährige war 2015 vom VfB Stuttgart in die Hauptstadt gewechselt, zunächst auf Leihbasis. Im vergangenen Sommer verpflichtete die Hertha den Stürmer ablösefrei. Mit acht Toren hat Ibisevic in dieser Saison maßgeblich dazu beigetragen, dass die Berliner als Tabellendritter auf Europapokalkurs liegen.

Jaawolla, darauf hatten wir doch alle gehofft! @michaelpreetz verkündet die Vertragsverlängerung von Vedad Ibisevic bis 2019!#mv16 #hahohe pic.twitter.com/pfDZeKWWEm — Hertha BSC (@HerthaBSC) 28. November 2016

SID