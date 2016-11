So viel hat der FC Bayern jetzt schon verdient

Dank Champions-League

+ © dpa Da dürfte sich auch Kapitän Philipp Lahm freuen: Beim FC Bayern klingelt‘s nämlich in der Kasse. © dpa

Eindhoven - Der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat sich für den FC Bayern München auch finanziell gelohnt. Denn: Die UEFA lässt die Kasse klingeln.

Die Europäische Fußball-Union honoriert die Achtelfinal-Teilnahme mit einer Prämie von sechs Millionen Euro. Dazu gibt es in der Gruppenphase 1,5 Millionen Euro pro Sieg. Die Bayern kommen nach dem 4. Spieltag bereits auf eine Gesamteinnahme von 23,2 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison hatte der Bundesliga-Krösus in Europas Königsklasse als Halbfinalteilnehmer 64,391 Millionen Euro an UEFA-Prämien kassiert. Die Bayern belegten damit in der Geldrangliste Platz acht unter den 32 Champions-League-Teilnehmern.

Spitzenverdiener war - auf Grund des hohen englischen Marktpools - Halbfinalist Manchester City mit 83,853 Millionen Euro. Titelgewinner Real Madrid belegte mit 80,067 Euro den zweiten Rang. Die Zahlen für die Spielzeit 2015/16 hatte die UEFA am Dienstag veröffentlicht.

