DFB-Coup: Klose wohl in Löws Trainerteam 

Deutscher Rekord-Torschütze soll sofort einsteigen

+ © dpa Werden sich wohl bald an der Seitenlinie wiedersehen: Jogi Löw (r.) und sein langjähriger Stürmer-Star Miroslav Klose (l.). © dpa

Frankfurt/Main - Überraschung bei der Nationalmannschaft: Laut einem Medienbericht wird Miroslav Klose zum DFB-Team zurückkehren. Allerdings nicht aufs Feld.

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose soll zur Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird der 38-Jährige das Trainerteam bereits bei der anstehenden WM-Qualifikationspartie in San Marino am 11. November und vier Tage später beim Länderspiel in Italien verstärken.

Der deutsche Rekordtorschütze (71 Treffer) soll demnach praktische Erfahrung sammeln, um dann die Trainerausbildung zu beginnen. Als Coach soll Klose anschließend für den DFB arbeiten.

Kloses Vertrag beim italienischen Serie-A-Klub Lazio Rom war im Sommer ausgelaufen, seit dem ist der gebürtige Pole ohne Verein. Dennoch hat der 137-malige Nationalspieler seine aktive Karriere noch nicht für beendet erklärt.

sid