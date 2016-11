Europa League: ManUnited verliert in Istanbul

Zenit in der K.o.-Runde

Istanbul - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United und sein umstrittener Teammanager José Mourinho müssen in der Europa League um dem Einzug in die K.o.-Runde bangen.

Bei Fenerbahce Istanbul verloren die Red Devils am vierten Spieltag mit 1:2 (0:1) und rutschten in der Gruppe A auf Platz drei ab. Für "Fener" um den früheren Bundesliga-Coach Dick Advocaat waren der Senegalese Moussa Sow (2.) mit einem traumhaften Fallrückzieher-Tor und der Niederländer Jeremain Lens (59.) erfolgreich. Wayne Rooney erzielte den späten Anschlusstreffer (89.).

"Wir haben am Anfang geschlafen. Sie haben mit 100 Meilen pro Stunde losgelegt", kritisierte der Portugiese Mourinho: "Es war unser Fehler. Wir hätten es nicht verdient gehabt, zu gewinnen."

Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der seit Montag wieder mit der Mannschaft trainieren darf, stand nicht im Kader der Engländer. Der 32-Jährige war nicht für die Europa League gemeldet worden. Der zuletzt ebenfalls aussortierte Ex-Dortmunder Henrich Mchtarjan wurde eingewechselt.

Fenerbahce, mit dem früheren deutschen Nationalspieler Roman Neustädter und Ex-ManUnited-Star Robin van Persie auf der Bank, rückte auf Platz zwei hinter Feyenoord Rotterdam (beide sieben Punkte) vor, das bei Sorja Lugansk in der Ukraine zu einem 1:1 (1:1) kam. Manchester, das im Hinspiel Fenerbahce noch mit 4:1 geschlagen hatte, steht bei sechs Punkten.

Zudem verlor ManUnited frühzeitig den französischen Mittelfeldstar Paul Pogba. Der Weltrekord-Transfer musste bereits nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Zlatan Ibrahimovic ins Spiel. Der seit Mitte September in Pflichtspielen torlose Schwede konnte aber nur wenige Akzente setzen. Der zuletzt zum Joker degradierte Kapitän Rooney durfte erstmals seit dem 18. September wieder von Beginn an ran.

Für einen Rekord sorgte Aritz Aduriz. Der neunmalige spanische Nationalspieler von Athletic Bilbao erzielte beim 5:3 (3:1) gegen den KRC Genk alle Treffer für die Basken und traf als erster Profi seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2009 fünfmal in einer Begegnung.

Als erste Mannschaft für die K.o.-Runde der letzten 32 Mannschaften qualifizierte sich Zenit St. Petersburg. Der UEFA-Pokalsieger von 2008 ist nach einem 2:1 (1:0) gegen die Schotten von Dundalk nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe D zu verdrängen. Ebenfalls weiter sind Ajax Amsterdam und Schachtjor Donezk.

Einen großen Schritt in Richtung nächster Runde machte Nationalspieler Antonio Rüdiger mit dem AS Rom, der sich im Spitzenspiel der Gruppe E bei Austria Wien um Trainer Thorsten Fink 4:2 (2:1) durchsetzte. Edin Dzeko (4./65.), Daniele de Rossi (17.) und Radja Nainggolan (78.) trafen nach dem Rückstand durch Olarenwaju Kayode (2.) für die Römer, bei denen Rüdiger nach auskuriertem Kreuzbandriss erneut in der Startelf stand. Für den Endstand sorgte Austria-Profi Alexander Grünwald (89.).

Roms Ligarivale Inter Mailand verlor sein erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Frank De Boer beim FC Southampton 1:2 (1:0) und muss ums Weiterkommen zittern. Für die Entscheidung beim Debüt von Interimscoach Stefano Vecchi sorgte Inter-Verteidiger Yuto Nagatomo mit einem Eigentor (70.).

