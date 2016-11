DFL: Schweigeminute für Opfer des Flugzeugabsturzes

Erste und zweite Liga

+ © picture alliance / dpa Vor den Bundesliga-Partien des 12. Spieltags wird es eine Schweigeminute geben. © picture alliance / dpa

Frankfurt/Main - Nach dem Flugzeugabsturz des brasilianischen Erstliga-Klubs Chapecoense wird der deutsche Profifußball mit einer Schweigeminute seine Anteilnahme ausdrücken.

Der deutsche Profifußball wird den Opfern des Flugzeugabsturzes in Kolumbien am Wochenende mit einer Schweigeminute und Trauerflor gedenken. Bei allen Spielen der Ersten und Zweiten Liga sollen so „unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl“ ausgedrückt werden, sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball am Donnerstag.

Unter den mehr als 70 Toten des Absturzes waren auch viele Mitglieder und Begleiter des brasilianischen Erstliga-Clubs Chapecoense. Die Mannschaft befand sich auf der Anreise zum ersten Spiel der Finalrunde um den Südamerika-Cup am Mittwoch bei Atlético Medellín.

dpa