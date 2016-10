„Positive Signale“: Papst soll DFB-Team empfangen

Weltmeister besucht den Vatikan

+ © dpa Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannschaft werden den Vatikan besuchen. © dpa

Frankfurt/Main - Weltmeister trifft Papst: Das DFB-Team wird während ihrer Italien-Reise den Vatikan besuchen. Das Treffen würde eingebettet in die letzten zwei Länderspiele des Jahres.

Die deutsche Nationalmannschaft soll im kommenden Monat während ihrer Italien-Reise auf einem Abstecher nach Rom Papst Franziskus treffen. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte am Freitag entsprechende Pläne und damit einen Bericht der „Bild“.

„Es ist ein schöner Gedanke, vor dem Länderspiel gegen Italien quasi zum Jahresabschluss noch einmal mit der Mannschaft in Rom zusammenzukommen“, äußerte Teammanager Oliver Bierhoff: „Wir haben positive Signale, dass es in diesem Rahmen auch zu einem Treffen mit dem Papst kommen könnte. Das wäre natürlich ein Höhepunkt und eine große Ehre für unsere gesamte Mannschaft.“

Das Treffen würde eingebettet in die letzten zwei Länderspiele des Jahres. Am 11. November tritt Weltmeister Deutschland in Serravalle gegen San Marino in der WM-Qualifikation an. Vor dem anschließenden Freundschaftsspiel vier Tage später in Mailand gegen Italien würde Bundestrainer Joachim Löw mit seinem Aufgebot zunächst weiter in die italienische Hauptstadt reisen. Am Sonntag oder Montag könnte es im Vatikan zur Audienz bei Papst Franziskus kommen. Der 79 Jahre alte Argentinier interessiert sich auch sehr für Fußball. Im Laufe des Montags würde dann die Weiterreise zur Partie in Mailand erfolgen.

dpa