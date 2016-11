Stuttgarts Großkreutz kontert Fan-Kritik

"Werde allen zeigen, was los ist"

Stuttgart - Weltmeister Kevin Großkreutz von Zweitligist VfB Stuttgart hat die Kritik einiger Fans an seinen Leistungen in der ihm eigenen Art gekontert.

Via Instagram schrieb der frühere Dortmunder an die "ganzen Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben": "Merkt euch eins, die sechs Monate Verletzung steckt man nicht so einfach weg, aber eines sage ich jetzt hier, ich werde bald wieder richtig fit sein und dann allen zeigen, was los ist."

Vielleicht müsse mehr kommen, räumte der 28-Jährige ein, "aber nur mal eins, ich war sechs Monate verletzt und habe mich für ein Spiel gegen Mainz, letzte Saison, kaputtgemacht, weil ich was retten wollte. Und wo sind die anderen jetzt alle?! ... Ach ja sorry, die spielen jetzt woanders".

Ihn würde auf jeden Fall "kein Mensch" klein bekommen, so Großkreutz weiter, "niemand! Gesperrt? Egal! Sechs Monate ausgefallen? Egal! Ich werde mit dem VfB Stuttgart aufsteigen, und das habe ich versprochen."

sid