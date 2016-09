Champions League: Turin und Leicester feiern

Deutsche Teams spielen unentschieden

München - Juventus Turin und Leicester City haben ihre zweiten Gruppenspiele in der Champions League gewonnen. Zwei deutsche Teams spielten am Dienstagabend unentschieden.

Juventus Turin und Leicester City siegen in der Königsklasse: Der italienische Rekordmeister um Weltmeister Sami Khedira hat am Dienstag mit einen souveränen 4:0 (2:0) bei Dinamo Zagreb seine Klasse unter Beweis gestellt und die Tabellenführung in der Gruppe H der Champions League übernommen. Am ersten Spieltag waren die Turiner beim Europa-League-Sieger FC Sevilla nicht über ein 0:0 hinausgekommen, die vor heimischem Publikum Olympique Lyon 1:0 (0:0) bezwangen.

Bei Juventus stand Khedira, der zuletzt konstant starke Leistungen in der Serie A gezeigt hatte, wie erwartet in der Startelf. Torschützen für die Turiner waren Miralem Pjanic (24.), Gonzalo Higuain (31.), Paulo Dybala (57.) und Neuverpflichtung vom FC Barcelona Dani Alves (86.).

Der englische Sensationsmeister Leicester hat seinen ersten Champions-League-Heimsieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Das Team von Trainer Claudio Ranieri setzte sich gegen den portugiesischen Erstligisten FC Porto mit 1:0 (1:0) durch. Neuzugang Islam Slimani (25.) traf für die Foxes. leicester führt die Gruppe G mit der maximalen Punkteausbeute aus zwei Spielen vor dem dänischen Vertreter FC Kopenhagen (vier Punkte) an.

Nach der bitteren 0:6-Pleite gegen Borussia Dortmund fand Legia Warschau auch trotz seines neuen Cheftrainers Jacek Magiera bei Sporting Lissabon nicht in die Spur. Den Portugiesen mussten sich mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Für Lissabon trafen Bryan Ruiz (28.) und der Ex-Wolfsburger Bas Dost (37.) Für das polnische Team ist der Einzug ins Achtelfinale bei einem Torverhältnis von 0:8 beinahe schon unmöglich geworden.

Der englische Klub Tottenham Hotspur ist dank eines späten Tores von Heung-Min Son (71.) einem Fehlstart in der Champions League entgangen. Der Ex-Leverkusener traf für zum 1:0 (0:0)-Endstand für die Londoner, die am 18. Oktober nächster Bayer-Gegner sind.

sid