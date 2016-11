Mie Bruhn und Robin Schulze gewinnen Abschlussturnier

14 Nachwuchsgolfer trotzten dem Dauerregen und den tiefen Temperaturen

Mie Bruhn gewann das Abschlussturnier der Kinder auf dem Kurzlochplatz in Wulfen.

FEHMARN -t- Mie Bruhn und Robin Schulze haben das Saisonabschlussturnier der Kinder und Jugendlichen des Golf Club Fehmarn gewonnen.

Der Wettergott meinte es nicht gut am Sonnabend. Bemerkenswert positiv fiel auf, dass niemand der 14 angemeldeten Teilnehmer absagte, trotz Dauerregens und tiefen Temperaturen. Die Spielleitung beschloss auch, die Anzahl der zu spielenden Bahnen zu kürzen.

Die Kinder spielten auf dem Kurzlochplatz. Am besten kam Mie Bruhn mit den schwierigen Verhältnissen zurecht und konnte das Wettspiel für sich entscheiden. Dicht gefolgt nur mit einem Zähler Rückstand die schlaggleichen Lina Rümker und Julius Marquardt. Nach Computerstechen, ein Programm wertet aus, wer die schwereren Löcher besser gespielt hat, wurde Lina Zweite und Julius Dritter.



Die Jugendlichen spielten die Championchipanlage des Clubs. Trotz Regens in einem guten spielbaren Zustand konnten die Jugendlichen in dicken Regensachen und mit klammen Händen keine Bestleistungen abliefern.



Nur Robin Schulze ließ sich vom Wetter nicht beeinflussen und nahm den Platz regelrecht auseinander. Sechs Brutto- und 17 Nettopunkte nach den sieben Löchern bescherten ihm den Sieg in beiden Wertungen.



Durch den Doppelpreisausschluss siegte überraschend in der Nettowertung der erst seit diesem Jahr spielende Fabian Niebuhr mit zehn Nettopunkten vor Til Decker (neun Punkte) und dem amtierenden Jugendclubmeister Eric Lange (7) auf dem dritten Platz. Eric konnte auch die Sonderwertung „Nearest to the Pin“ am Loch 5 für sich entscheiden. Hier wird gemessen, wer ein über 150 Meter entferntes Loch mit einem Schlag am dichtesten anspielen kann. Mit 4,73 Meter Abstand zur Fahne gelang ihm das am besten. Den längsten Abschlag „Longest Drive“ schlug Shana Niebuhr über 200 Meter auf der Bahn 13. Am 12. November (Sonnabend) lädt der Golf Club Fehmarn zum Martinsgans-Turnier.