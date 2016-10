Deutsche Meisterschaften der Dan-Träger im traditionellen Taekwondo: Sieg im Formenlauf – Platz drei für Lisa Wagner

+ © Fehmarn24/Lars Braesch Bruno Bortolussi wurde deutscher Meister im Formenlauf. Beim Bruchtest landetete Lisa Wagner auf Platz drei. Hier stehen sich die beiden Taekwondo-Kämpfer im sogenannten Einschrittkampf gegenüber. © Fehmarn24/Lars Braesch

FEHMARN - Von Lars Braesch Bruno Bortolussi ist deutscher Meister der Dan-Träger im Formenlauf im traditionellen Taekwondo. Lisa Wagner belegte Platz drei im Bruchtest. Die Meisterschaften fanden in Fürstenfeldbruck statt. Die Taekwondo-Kämpfer (beide 1. Dan) von der Tangun-Sportschule-Fehmarn waren die einzigen Vertreter der Schulen aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Heimatzeitung besuchte beide am Mittwochabend während des Trainings

Die Disziplinen Formenlauf, Bruchtest und Freikampf wurden als Einzelwettbewerbe durchgeführt und nicht wie sonst als Mehrkampf bewertet. „Der Wettkampf war nach der langen Anreise sehr anstrengend“, berichteten beide Taekwondo-Kämpfer übereinstimmend. Los ging es mit dem Formenlauf. Dort werden festgelegte Schritt- und Technikfolgen gezeigt. Sie gleichen einem Kampf gegen imaginäre Gegner und dienen vor allem der Automatisierung von Bewegungsfolgen und dem Training von passenden Atemtechniken. „Das Ganze ist sehr anspruchsvoll“, erläuterte der deutsche Meister. Früher habe es noch keine Dummys gegeben und ein Trainingskampf gegen einen echten Gegner sei zu gefährlich gewesen. Danach kam der Bruchtest. „In einem flüssigen Bewegungsablauf mussten wir zwei Bretter durchschlagen. Wir hatten zwei Versuche“, erklärte die drittplazierte Lisa Wagner. Beim Bruchtest werden dem jeweiligen Kämpfer die Augen verbunden.

Abschließend ging es in den Freikampf gegen eine Person. „Wir kämpfen dabei in unserem Verband ohne Kontakt“, so die beiden Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften weiter. Ein Fußtritt müsse fünf Zentimeter am Kopf des Gegners vorbeirauschen. „Das erfordert höchste Selbstdisziplin“, meinte Bortolussi. In der Vorrunde betrug die Kampfdauer eine Minute, in den Finalkämpfen zwei Minuten mit gegebenenfalls einer Minute Verlängerung. Für einen Fußtritt am Kopf vorbei erhält der ausführende Kämpfer zwei Punkte, und für einen Faustschlag einen Punkt. Vier Kampfrichter richten beim Freikampf. Nach dem Pressegespräch demonstrierten beide Kampfsportler noch ihr Können. Sie standen sich zunächst im Einschrittkampf gegenüber. Hierbei muss nach einem Fauststoß, sofort die Abwehraktion gezeigt werden. Zum Abschluss gelang Bruno Bortolussi ein sehenswerter Bruchtest. Die anderen Schüler spendeten Applaus.